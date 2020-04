Consumidores alertan por fuertes subas de precios en frutas y verduras

La asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) advirtió este martes que los precios de las verduras "siguen aumentando en el Mercado Central" y los incrementos llegan al 74,5%, por lo que pidió mayores controles en medio de la crisis sanitaria.

"No hay alza de los combustibles, los peajes no se cobran, el transporte de carga no aumentó los fletes, pero las verduras siguen aumentando en el Mercado Central", apuntó la entidad, mientras calculó que se dio un 18% promedio de ajuste en los precios durante abril.

DEUCO puntualizó que las verduras que más aumentaron fueron el choclo, 74,5%; espinaca 62%, tomate 58,4%; berenjena 52,7%; brócoli 52,5%, remolacha 42% y zapallito 39%.

"Es urgente controlar los precios mayoristas de frutas y verduras", sostuvo la asociación.

En un comunicado, analizó: "En un contexto en el que una gran parte de la población ha visto reducido su ingreso por no poder asistir a su trabajo en razón de las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus y cuando corresponde actuar con solidaridad y responsabilidad social, un sector empresarial no cesa en su actitud especulativa".

Criticó que "aumenta los precios en forma irresponsable, sin fundamentos y agrava la situación económica de millones de argentinos".

"Las inspecciones realizadas recientemente, con un saldo importante de sanciones y clausuras preventivas, confirma la existencia de núcleos empresariales que pretenden obtener mayores tasas de ganancia en medio de la crisis sanitaria y económica", fustigó.

Según consideró, "parece no detenerse" el incremento de precios de frutas y verduras, con lo que insistió en la necesidad de "mayores controles sobre la cadena de comercialización de este sector".

"Los productores dicen que el precio que perciben por sus productos resulta ínfimo respecto de los precios que pagamos los consumidores en las góndolas de los supermercados. Eso quiere decir que hay otros sectores que se quedan con los beneficios", finalizó.

Fuente: NA