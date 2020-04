Fassi instó a los clubes a que "se saquen las caretas

Dentro del clima general de incertidumbre que reina en el fútbol argentino, en tiempos de coronavirus y cuarentena, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, saltó una vez más a criticar las estructuras del fútbol argentino. Reprobó como siempre la idea de un torneo de 30 equipos, fue coherente con eso y de paso, instó a los dirigentes a qué se saquen las caretas por el tema de no darle lugar al fair play financiero.

"Si en cinco años se organiza un torneo con Fair Play financiero, donde hay consecuencias para quienes no cumplen, estaremos más cerca. Es fundamental si queremos que el fútbol argentino avance. Si no lo quieren que lo digan, que se saquen las caretas, que digan que quieren seguir en este fútbol donde entran 100, gastó 300 y después veo como me arreglo".

"Se hizo costumbre que en las reuniones no se toquen estos temas y después llegamos a otras donde está todo orquestado y manejado. Me preocupa que se esté instalando este sistema. Marcelo Tinelli me aseguró que esto no va a pasar. Yo invito a los colegas que podamos debatirlo en el seno interno", declaró.

Siguió su discurso diciendo: "No estoy de acuerdo, sería un retroceso de 10 años más para el fútbol y ya muchísimos años. Todos criticamos enormemente la actitud demagógica de haber llegado a 30 equipos, que realmente fue un bodrio organizativo. Tenés menos posibilidades de juntar dinero con 30 que con 22", añadió.

"Yo estuve con empresas que no son de argentinos que viven en el extranjero y quieren entrar al fútbol argentino, pero a uno serio. En los últimos 20 años tuvimos un torneo desorganizado y en el que suspendemos fechas por superpoblación de calendario", remarcó.

Además, comentó que es urgente una reestructuración para poder generar más ingresos: "Por derechos internacionales, estamos recibiendo un millón y medio por club mientras podríamos recibir nueve o diez millones con un fútbol serio, con 30 equipos no es posible. El que tiene que estar en Primera que esté en Primera, el que tiene que estar en el ascenso que esté en el ascenso, el que tiene que desaparecer, que desaparezca. Si Talleres tiene que ir al Nacional porque no hizo las cosas bien, que descienda".