Fernández se reúne con gobernadores y alista la propuesta del canje de deuda

El presidente Alberto Fernández se reúne desde las 16 de este jueves junto a gobernadores provinciales para concretar una propuesta de reestructuración de la deuda, atendiendo al contexto de emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país. El cónclave de mandatario tiene lugar en la Quinta de Olivos, escenario donde se le presentará también a los bonista el plan que el Ejecutivo nacional pretende seguir.

En ese marco, admitió que la Argentina está "en una suerte de default virtual" y afirmó que "todos tenemos un compromiso común: salir de esta situación".

Acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y gobernadores, sostuvo que el Gobierno se propuso "ser serio" y aclaró que no se hizo un aprovechamiento de la situación planteada por la pandemia del coronavirus.

"Nos propusimos que el pago de deuda no suponga más postergación para la Argentina ni para los argentinos que la están pasando mal", destacó.

Durante la reunión con gobernadores, Fernández remarcó que la Argentina buscará afrontar la deuda "sin postergar las necesidades" que tiene el país, mientras ratificó que el Gobierno no está "firmando cheques en blanco". "No estamos firmando cheques en blanco ni papeles que no vamos a poder cumplir", agregó.

Según pronosticó, este viernes "será definitorio porque los mercados van a saber las condiciones" en las que la Argentina puede "pagar y cumplir".

Algunos mandatarios provinciales brindarán su respaldo al jefe de Estado de forma presencial y otros a través de videoconferencia.

Entre los que concurrirán a la Quinta presidencial están Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Morales (Jujuy), Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán) y Jorge Capitanich (Chaco).

También asistirán Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Mariano Arcioni (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan) y Arabela Carreras (Río Negro).

En tanto, por videoconferencia participarán Axel Kicillof (Buenos Aires), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) , Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

Cabe destacar que el vicegobernador Manuel Calvo será quien represente a Córdoba en el encuentro debido a que el gobernador Juan Schiaretti se encuentra comprendido en los grupos de riesgos ante la circulación del Sars-Cov2. Sin embargo, se estima que el mandatario provincial seguirá la reunión a través de teleconferencia.

Por el momento se descartó que durante la reunión con los gobernadores se traten cuestiones relacionadas a una apertura gradual de la cuarentena, dado que "todo el foco va a estar puesto en la renegociación" de la deuda, la cual aseguran que contemplará una quita agresiva para los bonistas y algunos años de gracia para empezar a pagar los intereses del capital.

