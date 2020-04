Gran Córdoba: el 21% de la población vive hacinada

El último informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad ( OTES) arroja datos claves para entender cómo viven los cordobeses en tiempos de pandemia y cuarentena obligatoria, donde la frase "quedate en casa" se repite incansablemente desde el Estado a las redes sociales.

La temática de la vivienda digna entra en juego con la coyuntura local, nacional y mundial, inscriptas en el fenómeno del Covid-19. El avance del virus ha llevado tanto al Gobierno nacional, como a otros gobiernos, a decretar medidas de prevención que implican, entre otras, el confinamiento de la población en sus hogares. Es por esto que, el debate público y los cuestionamientos desde los sectores populares giran en torno a las posibilidades concretas y las condiciones en las cuales podrían acatarse a la medida.

El informe de OTES toma una de esas objeciones: las condiciones de vivienda en las cuales se pide a las personas que se mantengan confinadas y se enfoca en el Gran Córdoba, área metropolitana de la Ciudad de Córdoba y los municipios y comunas circundantes que suma una población de 1.8 millones de habitantes.

De la investigación se desprende que en dicha área 116 mil personas (8%) viven en hogares sin acceso a servicios esenciales, es decir, conexión a agua corriente y servicio de desagüe. En tanto, 166 mil (11%) residen en hogares que no cuentan con condiciones edilicias mínimas.



Asimismo, 317 mil ciudadanos (21%) se encuentran en situación de hacinamiento (3 o más personas por dormitorio). De esta manera, 465.000 habitantes del aglomerado residen en hogares con deficiencias fundamentales, esto representa al 31% de la población, equivalente a 3 de cada 10 habitantes del Gran Córdoba.



Por otro lado, dentro del 10% de los hogares con menores ingresos se observa que el 17% de las personas no tiene acceso a los servicios mínimos; el 25% habita en viviendas que no cumplen las condiciones edilicias básicas; el 49% de las personas en situación de hacinamiento. "Así, de quienes no tienen acceso a una vivienda digna, 6 de cada 10 personas (61%) viven en hogares del primer decil, es decir, los de menores ingresos", detallan desde OTES.

A su vez, en el 30% de hogares con menores ingresos se encuentran: el 79% de las personas que no tienen acceso a algún servicio básico; el 75% de quienes no cumplen las condiciones edilicias mínimas y el 75% de personas en situación de hacinamiento.

Por su parte, desde el Observatorio advierten que los Programas de Vivienda sufrieron un recorte del 38% entre 2013 y 2020 por parte del Gobierno Provincial. "En 2019 se utilizaron tan sólo $49 por cada $100 que estaban destinados a mejorar las condiciones de vivienda de la población, y en términos agregados, solo para ese año quedaron sin ser utilizados $1.692 millones para dicho fin", indican.

"En definitiva, nos encontramos ante una dimensión social que en el Gran Córdoba se encuentra altamente vulnerada y que frente al contexto de aislamiento que atravesamos nos permite dimensionar (y re-significar) su importancia en la vida de las personas. Esta coyuntura abre la posibilidad de discutir cómo alcanzar los mecanismos que permitan a todas las personas disponer del acceso a una vivienda digna", concluyen desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad ( OTES) .

Para ver el informe completo hacer click aquí.