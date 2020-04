La particular promesa de Caruso Lombardi si logra ascender con Belgrano

El locuaz directo técnico de Belgrano Ricardo Caruso Lombardi quedó otra vez en el centro de la escena con una singular declaración. Es una promesa para cumplir si el equipo logra el ascenso a Primera División, primero con la obligación de teñirse el pelo de celeste alegórico a los colores del club, pero después agregó un "desafío" más.

"¿Si me tengo que pintar el pelo de celeste si Belgrano asciende? Bueno, dale. Ningún problema, me tiño. Y si llego a ascender, me tiño hasta el cu.. (sic)", detalló con humor en una entrevista.

Para decorar la charla, dejó un elogio para el manejo del club y la hinchada: "Belgrano es un club maravilloso, tiene todo para estar en Primera. Es mucho más que muchísimos clubes del mundo, te digo. La verdad que es muy lindo sentir el calor de la gente durante los partidos, eso no tiene contra".