“Que el aislamiento no te deje sin libros”

Especial para La Nueva Mañana

LIBROS LIBRES - SEGUNDA PARTE

Buen Gusto - ¡Cómics Gratis!

Hernán González, Nicolás Lepka, Martín Eschoyez, Juan Bertazzi y Cristian Blasco son el equipo editorial que conforma al sello Buen Gusto y que en los últimos días liberó una carpeta llena de ¡COMIC GRATIS! “Queremos ayudarte a pasar bien estos días de cuarentena, por eso estamos regalando algunos de nuestros cómics online para que te quedes en casa leyendo”, anunciaron en sus redes, junto a un link con diez libros del sello en formato PDF de descarga gratuita (ver adjunto).















El sello ya trabajaba una política de descarga gratuita de algunos de sus títulos, al igual que el uso de Licencias Creative Commons, decisiones ambas que quedan en mano de cada uno de los autores. En palabras de los editores, “hacer un solo grupo de descarga ahora es más que nada de entretenimiento, muchas personas están en su casa, y a pesar de las redes, el contacto no es lo mismo. Siempre, como lectores, estamos compartiéndonos libros, la mejor manera de hacerlo en este momento es esta, juntando todo el material. Quien ya tenía el libro lo compartió para que sus contactos puedan acceder a él, recomendándolo quien no lo tenía, está ante la posibilidad de conocer algo nuevo, o que siempre quiso y por algún motivo, no pudo”.















El sello está actualmente en pausa, si bien continúan con el desarrollo de contenido e incentivando a los autores que sigan trabajando para poder editar más adelante. “A principio de año teníamos planteado cuatro libros de historieta y la continuación del manga Ryuko, por el momento están detenidas las ediciones, pero su proceso sigue en pie, revisando el material, maquetando y diseñando, el plan editorial no se canceló, está en pausa. Al estar en pausa los eventos, la imagen y contacto de la editorial son las redes únicamente, por lo tanto todo está enfocado ahí, donde se publica todo, o cómo moverlo”.

Hiedra Editora - “Necesitamos conectar con nuestros lectores”

El sello llevado adelante por Luciana Mora y Denise Pastrello publicó el año pasado un libro digital. “El libro fue pensado para la libre descarga y sólo en formato digital”, cuenta Luciana. Se trata de “Héroes por una vez” de José Heinz que se puede descargar en la reseña de El Marcapáginas). En estos días Hiedra anunció, de manera excepcional y por lo que dure la cuarentena, la descarga del último libro del catálogo (co-editado con el sello “El Servicio Postal” de Juan Manuel Pairone) “Post-Crucifixión”, de *César Martín Pucheta. Esta propuesta responde a la necesidad del sello de sostener el vínculo con sus lectores. “Lo hacemos porque necesitamos aunque sea tener la posibilidad de conectar con nuestros lectores desde lo virtual. También para que puedan llegar a leer una porción del catálogo, que se conozca y se viralice, es también una forma de agradecer a nuestrxs lectores por el apoyo en ‘los buenos tiempos’.





El sello, que también publica todo su catálogo con licencias Creative Commons acaba de cerrar la convocatoria para la publicación de libros de poesía en el presente año: “recibimos un montón de poemarios y estamos muy agradecidas por la confianza de les escritores. Frente a esta situación que nos excede tenemos la esperanza de un estado presente en lo referido al apoyo con políticas inclusivas en el mercado editorial”, explica Luciana. “Creemos que vamos a estar profundamente afectados todos los sectores relacionados a la cultura, y en general toda la sociedad. Por otro lado, y una vez que retomemos las actividades, creemos que es súper importante que se reactive el circuito de ferias y difusión para acompañarnos con les editores independientes de la ciudad, provincia y país”.



*Nota de la editora: César Pucheta es periodista integrante de la cooperativa de trabajo La Mañana de Córdoba

