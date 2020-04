Miles Davis, el vanguardista permanente: The Birth of the cool

Se estrenó en Netflix ‘The Birth of the cool´, el documental basado en la vida del trompetista Miles Davis. Un recorrido por la multifacética vida del hombre que revolucionó la historia del jazz.



Especial para La Nueva Mañana

En 1955, Miles Davis logró sumarse a la grilla del emblemático Festival de Newport y, a partir del impacto de esa actuación, logró un contrato con Columbia, uno de los mayores sellos discográficos de la historia. Venía lidiando con su adicción a las drogas y necesitaba un espaldarazo de reconocimiento a su trabajo, también en lo económico. Desde ese momento, se granjeó el beneplácito no sólo de su público, sino también de la crítica de jazz y de cierto segmento del público blanco que, hasta hacía no mucho, veía al género como poco más que un entretenimiento. De allí en más, lo iba a aceptar como algo serio y como una forma de arte mayor, a partir de la forma pura, elegante y sofisticada de ejecutar la trompeta de Miles, además de crear un estilo nuevo en el género: el jazz modal.

El lugar justo, en el momento preciso

Cuesta imaginar cuán determinante puede haber sido para Miles, en el forjamiento de su sonido, el hecho de haber tocado en la orquesta de Billy Eckstine, con solo 18 años, junto a dos figuras ya consolidadas, que luego serían leyenda: Charlie Parker y Dizzie Gillespie. Tras dos años ahí, saltó al grupo del propio Parker, en pleno estallido del jazz moderno. De allí en más, su carrera no se detendría nunca (salvo entre 1975 y 1980, cuando dejó de tocar) pegando saltos constantes y anticipando siempre el curso de la siguiente revolución del jazz, a lo largo de casi 50 años. Mudado a Nueva York en 1944, se suma a la prestigiosa Juilliard School, meca de formación jazzera. De día estudiaba y de noche escuchaba a los popes de la era y tocaba en los clubes de jazz de la mítica calle 52. En esos tiempos, se forjaba el salto a la modernidad del jazz. Davis estaba en el lugar y el momento correctos. Era el semillero de lo mejor del futuro del género.

El documental recorre todas las etapas musicales del trompetista, matizadas con su densa personalidad, en la que aparecen sus problemas de adicción, un carácter implacable con sus músicos y sus celos posesivos con las mujeres, llegando a la violencia con Frances Taylor quien, precautoriamente, se separó a tiempo. Todo esto en una personalidad fascinante, por su estatura artística y un estilo creativo único, de una sofisticación nunca vista antes en el jazz.

John Coltrane, Cannoball Aderley, Miles Davis y Bill Evans durante la grabación de "Kind of Blue".

El gran logro del documental es mostrar los claroscuros de la vida del trompetista, mérito del estupendo trabajo del director Stanley Nelson, un realizador de documentales especializado en temáticas afrodescendientes. El guión está basado en Miles, la autobiografía, de Miles Davis & Quincy Troupe (1989) y ofrece testimonios de leyendas del jazz que tocaron con él: Wayne Shorter, Herbie Hancock, Jimmy Heath, Marcus Miller, Ron Carter, Jimmy Cobb, Lenny White y Quincy Jones, entre otros. Además aparecen exparejas, hijos, productores e historiadores del jazz.

El nacimiento del cool jazz

En 1948, Davis organizó un grupo de nueve músicos con una inusual sección de vientos y arreglos de Gil Evans. Ese noneto tocó un tiempo breve y grabó en 1949, pero el disco (The Birth of the cool) no se publicó hasta 1957. Fue un hito por el tratamiento musical más relajado y tuvo una gran influencia en el cool jazz de la costa oeste.

En 1949, Miles Davis viajó a Francia. Su primera estadía y el roce con la intelectualidad parisina lo pusieron en otro lugar, a partir de la aprobación de su estética jazzística y de su relación con la cantante Juliette Greco, de la que se enamoró. El retorno a su país fue deprimente y muy dificultoso y una de sus peores recaídas en el consumo de drogas, sobre todo por padecer el racismo en carne propia y la falta de reconocimiento artístico. Tras emerger en aquel festival de Newport y con el contrato con Columbia en el bolsillo, se despachó con una serie increíble de 4 discos de alta factura (Workin’, Cookin’, Steamin’, Relaxin’) para liberarse del contrato con el sello Prestige, en unas pocas sesiones de grabación. Luego del disco Milestones (1958), que anticipa el jazz modal, registra su obra maestra, con su mejor formación: Kind of blue, considerado por crítica y público como el mejor disco de la historia del jazz. Este disco cambia el concepto para tocar jazz. A partir de unas pocas ideas, con una serie de acordes, se libera a los músicos para que fluyan libremente, dentro de una especie de libertad controlada. En ese disco, además, el descomunal saxofonista John Coltrane encuentra su sonido y empieza a despuntar otro estilo dentro del jazz: el hard-bop.

El vanguardista permanente

Davis oscilaba entre la exigencia permanente en busca de nuevos sonidos, el olfato para seleccionar nuevos talentos para sus grupos y la libertad para que tocaran en base a sus ideas compositivas, pero con flujo interpretativo personal. Así, fue parte del bebop emergente y creó el cool jazz. Luego apuntaló el hardbop e impulsó la vanguardia jazzística, sobre todo en su vertiente modal. Después fue precursor de la fusión del jazz-rock y abrevó en la psicodelia de fines de los 60 e inicios de los 70, cuando se adentró en esa cultura a partir del encuentro con el genial guitarrista Jimmy Hendrix, con quien tuvo una fructífera colaboración que lo llevó a tocar en el mítico Festival de la isla de Wight.

La historia de Miles no tiene parangón en la cultura del jazz. Es, sencillamente, deslumbrante en su vanguardismo musical impulsado por su inconformismo constante. ‘The birth of the cool’ hace honor al trayecto artístico del mítico trompetista, en su personalidad polifacética y también en sus partes oscuras.

