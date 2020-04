"La cuarentena ha salvado cientos de vidas y tenemos que seguir adelante"

El jefe de Estado aseguró que los especialistas esperan el pico de contagios para la segunda quincena de mayo y dijo que "no se va a flexibilizar" el aislamiento social.

El presidente Alberto Fernández anticipó esta mañana que "no se va a flexibilizar" el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus después del domingo 12 de abril. Por el contrario, advirtió que "en centros urbanos seremos mucho más estrictos".

“Estamos a mitad de camino, todavía no hemos logrado nada. Esta cuarentena ha salvado cientos de vidas humanas y tenemos que seguir adelante. No hay ningún levantamiento de cuarentena", remarcó. "Nos estamos preparando para momentos más difíciles, para más contagios", añadió en diálogo con Canal 13.

La cuarentena sigue

"La cuarentena sigue. Debe seguir. Vamos a ser más estrictos en los centros urbanos. Tenemos que ponernos más estrictos porque estamos viendo más relajamiento. Noté que hay más autos. Pedí que se pongan estrictos para controlar. Nadie debe relajarse", destacó.

Consultado sobre cuándo va a realizar el anuncio, Alberto Fernández indicó: "Cuando tenga claro el panorama en el Interior". "Los gobernadores quedaron en acercarme un poco de la información de cada lugar, qué elementos se podrían hacer. Todos estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena", añadió.

Barbijos para infectados y para prevenir

Al ser consultado sobre el uso de los barbijos, el Presidente manifestó: "Lo que abunda no daña. Si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio por coronavirus sea más difícil".

Además, recordó que "la OMS fue cambiando su opinión" sobre esa cuestión, dado que "inicialmente dijo que solo servía para los infectados" y después admitió que se pueden "hacer barbijos caseros".

Al respecto, aclaró que los que se comercializan en las farmacias "tienen vida útil de 24 horas" y sostuvo que "es difícil repartir a todos porque no hay cantidad".

Precios de los alimentos

Por otra parte, el Presidente denunció que hay "cierta cartelización de proveedores del Estado" y, respecto a la frustrada compra de alimentos a precios superiores a los fijados por el Gobierno, señaló que "en la Justicia tendrá que explicarlo quien corresponda".

"Es una práctica que lamentablemente padece el Estado. Hay cierta cartelización de proveedores del Estado: son pocos, se distribuyen entre ellos el negocio e imponen los precios", se quejó.

Y agregó: "Cuando pregunté qué había pasado me dijeron que tenían el dilema de comprar la comida para repartirla o no pagar y no tenerla. Que lo dirima la Justicia y que tenga que explicarlo quien corresponda".

De todos modos, el jefe de Estado aclaró que "no se pagó un centavo de esos precios, así que nadie se llevó lo que no debía". "Hay una denuncia en la Justicia y nosotros promovimos una acción administrativa. En la Justicia tendrá que explicarlo quien corresponda", agregó.

Pico de contagios

El mandatario informó que los expertos médicos "estiman que el pico" de la enfermedad "se va a dar en la segunda quincena de mayo" y por eso la cuarentena "va a continuar".

En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo", dijo el mandatario pero pidió que "escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos".

