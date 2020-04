Más ciudades aconsejan el uso de barbijos, insumo vital para el personal de salud

Las provincias de Tucumán, Santa Fe y Neuquén, además de municipios de Tierra del Fuego, Entre Ríos y San Francisco en Córdoba, se sumaron este martes a la recomendación del uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública durante la pandemia de coronavirus.

Esos distritos se sumaron a La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero Salta, Catamarca y la ciudad bonaerense de Zárate, que emitieron antes similares recomendaciones, a pesar de que la OMS y otros especialistas reiteran que el barbijo "es un insumo necesario para el personal de la salud".

El jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, Tomás Orduna, integrante del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia de coronavirus, pidió "que la gente deje de ir a comprar" barbijos, ya que es un insumo clave que necesita el personal de salud.

"El uso de la máscara facial comunitaria o casera no tiene que ser un insumo tomado de la reserva que necesitamos para el equipo de salud, sino que pase (a ser usado) a partir de una confección casera", dijo Orduna a FM La Patriada.

Añadió que "el Ministerio de Salud va a sacar un tutorial para que la gente pueda fabricar máscaras" de modo casero.

En el mismo sentido se expresó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, quien aseguró que "reservar máscaras faciales para los trabajadores de la salud es esencial", y advirtió que "suministros limitados" de elementos de protección "pueden provocar una ola de infecciones prevenibles" entre médicos y enfermeros.

La postura de los distritos:

Tucumán

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recomendó el uso de barbijos para salir a la calle a realizar compras o cualquier otra tarea que requiera el contacto con otras personas durante el aislamiento.

"En Tucumán hemos adoptado esta decisión de sugerir, de recomendar, de instar a la población que está en la calle a que use el barbijo, porque está aprobado por las principales agencias globales que esto ayuda y en la prevención", dijo Manzur luego de recorrer una fábrica de insumos hospitalarios del Siprosa, junto a la ministra de Salud local, Rossana Chahla.

Santa Fe

En Santa Fe, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, aconsejó el uso "no obligatorio" de "barbijos caseros". "Es una barrera más que se está incorporando para no diseminar el virus", dijo Martorano, quien aclaró que la recomendación es solo para casos "excepcionales, cuando tengan que salir a la calle", y agregó "que no salgan a comprar barbijos quirúrgicos".

Neuquén

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fijó por decreto “el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal" para las personas que "circulen en la vía pública para realizar desplazamientos autorizados".

La medida establece, además,“el uso obligatorio de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal" para aquellas personas que en la vía pública "no puedan guardar el distanciamiento social mínimo" por "razones de fuerza mayor”.

Y fijó que “la utilización de barbijos profesionales tricapa" quedará "reservado al uso exclusivo" del "sector de salud, seguridad, defensa civil y protección ciudadana".

San Francisco - Córdoba

San Francisco es la primera localidad en la provincia determinar el uso obligatorio de barbijos. Aplica desde este miércoles para todos espacios públicos. La medida fue oficializada por el intendente Ignacio García Aresca a través de la firma del decreto 064/20.

Ushuaia - Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, dispuso por decreto el uso obligatorio de "máscaras faciales" para circular por espacios públicos.

Sin embargo, la directora de Epidemiología del Municipio, Adriana Basombrío, aclaró que "no se exigirá la utilización de barbijos para no desabastecer el mercado e impedir que accedan a ellos los profesionales sanitarios, pero sí el uso de máscaras faciales de fabricación casera.

Libertador San Martín - Entre Ríos

En Entre Ríos, la Municipalidad de Libertador San Martín, a 18 kilómetros de la ciudad de Diamante, decretó el uso del "barbijo social" de manera "imprescindible en la vía pública".

El secretario de gobierno municipal, Sebastián Rodríguez, destacó que la medida se extenderá "más allá de la cuarentena, porque al haber mayor circulación de personas, habrá circulación del virus", y emitió un video para confeccionar barbijos caseros con una o dos medias finas.

Bahía Blanca - provincia de Buenos Aires

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca, el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, señaló que "necesitamos los barbijos para el personal sanitario", y pidió a los vecinos cuidarse "para cuidar al otro y para poder cuidar a los que cuidan".

Jujuy

Mientras que en Jujuy, el anuncio del gobierno local sobre el uso obligatorio de barbijos a partir de este viernes provocó que los ciudadanos de la capital provincial formaran largas filas en comercios de telas y mercerías.

Salta

En Salta, el uso obligatorio del barbijo en la vía pública a partir del próximo lunes que fue anunciado por el gobernador Gustavo Sáenz irá acompañado de multas de alrededor de $1.000 en caso de incumplimiento, según informó hoy el secretario general de la Gobernación de la provincia, Matías Posadas.

Mendoza

En cambio, en Mendoza, Gonzalo Vera Bello, director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes de la provincia afirmó en declaraciones a Télam que el uso obligatorio de barbijo "no es una estrategia que tengamos que utilizar ahora".

Chubut

En la misma línea, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró que en ese distrito "por ahora no recomendamos el tapabocas, aunque es un escenario que está en estudio porque depende de la situación epidemiológica de cada provincia".

Fuente: Télam

