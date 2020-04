“La curva de contagios no se está aplanando, sino que sube poquito”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, participó este domingo del especial televisivo solidario “Unidos por Argentina” y desgranó algunos conceptos interesantes acerca del impacto de la pandemia de Covid-19 en el país. En el envío transmitido por los canales de aire argentinos, González García consideró que en la Argentina "vamos menos mal que otros países", haciendo la salvedad de que "a todos nos va mal porque la pandemia existe".

En declaraciones reproducidas por la agencia Noticias Argentinas, Ginés aseguró que la curva de contagio de coronavirus "no se está aplanando, sino que está subiendo poquito. Aplanando va a ser dentro de un tiempo".

"No me gusta tener una falsa expectativa. Siempre digo que vamos menos mal que otros países porque en realidad a todos nos va mal porque la pandemia existe, no la pudieron controlar, están desbordando los sistemas de salud con mayor capacidad resolutiva del mundo", completó.

“Quiero exaltar la solidaridad y la disciplina social del pueblo argentino. El después va a ser seguramente un mejor Estado y una mejor sociedad” dice @ginesggarcia. El ministro de Salud de la Nación se suma a #UnidosPorArgentina. pic.twitter.com/xQIVAz4ykS — Televisión Pública (@TV_Publica) April 5, 2020

En esa línea, el Ministro destacó la importancia que tiene en la lucha contra la pandemia el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, y celebró “la disciplina social del pueblo argentino”. “Quiero exaltar la solidaridad y la disciplina social del pueblo argentino. El después va a ser seguramente un mejor Estado y una mejor sociedad” destacó en Twitter, a poco de haber culminado su participación en el especial televisivo.

“Este esfuerzo que están haciendo todos los argentinos es importantísimo. Esto que está pasando es mucho menos que lo que podría pasar, y lo podemos administrar. Estamos evitando un contacto masivo, amesetando y que no aparezca todo de golpe”, completó en su intervención en TV.