El Marcapáginas y Hermann Ungar: historia de un asesinado

Especial para La Nueva Mañana

Este libro recopila seis cuentos de Hermann Ungar, un escritor Checo nacido en 1893 de muy poca difusión en el mundo de las letras europeas. Por lo tanto es un buen hallazgo de parte de la editorial Vilnius para que pueda conocerse a este autor en estas tierras sudamericanas.

No se trata de una reedición de un libro publicado sino que es una compilación armada desde la mirada editorial de Vilnius. En cada uno de los relatos Hermann Ungar bucea por los cuartos más oscuros de sus personajes, se mete allí y escarba en la mente de hombres atravesados por carencias afectivas desde su niñez.

La vida no es igual para todos y las elecciones que cada uno toma no siempre son tan transparentes como para esperar resultados convencionales. El autor lo tiene muy claro. Entonces juega con el destino de estos personajes y experimenta sus transformaciones en el escenario que les tiene dispuesto. Pero no se mantiene como un simple observador sino que se coloca como narrador en primera persona, (en los primeros cuentos) y le habla al lector directamente.

Cada uno de los protagonistas de estos cuentos deja testimonio de sus sórdidas vidas asentando su humanidad en ese testamento porque la oscuridad también es parte de su humanidad y allí también se reproduce.

Vale la pena acercarse a este escritor, un “tapado” de la literatura, dueño de una narrativa filosa que apuesta a incomodar con sus historia.

Historia de un asesinato

Hermann Ungar

Traducción: Sebastián Artero

Vilnius

ISBN 9789874528254

