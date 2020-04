Proponen que la mitad de los sueldos políticos vaya a un Fondo Permanente

Una reducción del 50 por ciento en los salarios brutos de los funcionarios provinciales es lo que propone el bloque de Encuentro Vecinal en la Legislatura Provincial, dinero con el que se conformaría un “Fondo permanente para atención de situación de desastre”.

La propuesta fue presentada este miércoles en la primera sesión virtual de la Legislatura, que permanece cerrada atento a la pandemia por el Covid-19. El primer artículo de la iniciativa prevé declarar “el Estado de Desastre por la Pandemia del Coronavirus COVID 19 en todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, y acto seguido especifica una reducción “en un 50% de los salarios brutos de los funcionarios enunciados en el art. 2 incs. a), b) y c) de la ley 7233”, esto es autoridades electas, Ministros, Secretarios de Ministros, Fiscal de Estado, Procurador del Tesoro, Secretarios, Subsecretarios, y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente. También funcionarios para cuyo nombramiento y remoción la Constitución y las leyes fijan procedimientos especiales.

El dinero resultante de esta eventual quita, propone el proyecto, conformaría el “Fondo Permanente para atención de Situaciones de Desastre”, pensando en el marco de la pandemia por Covid-19.

“Dicho monto se aplicará, exclusivamente, a otorgar ayudas directas no reintegrables a personas físicas o jurídicas inscriptas en las Categorías de Monotributo C en adelante, Responsables Inscriptos que desarrollen actividad comercial o productiva bajo la figura de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y emprendedores o cuentapropistas que por el aislamiento obligatorio no puedan llevar a cabo sus actividades habituales” propone Encuentro Vecinal.

El bloque pretende hacer extensiva la iniciativa “al Tribunal Superior de Justicia, las distintas Agencias, Archivo Provincial de la Memoria, Administración Provincial De Recursos Hídricos, Centro De Excelencia En Productos Y Procesos (Ce.Pro.Cor.), Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), Defensor del Pueblo, Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y Caminos de las Sierras Sociedad Anónima”.

“Debemos atender la situación de todo este gran universo de comerciantes, emprendedores, independientes, pequeñas y medianas empresas. Para ellos es la propuesta de esta ley”, consideraron.