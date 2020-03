Analizan un proceso de "acreditación de saberes" educativos tras la cuarentena

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, indicó este lunes que habrá que articular los contenidos del ciclo lectivo de este año con los del 2021, en un proceso de "acreditación de saberes", si se prolonga la cuarentena por la pandemia de coronavirus y se posterga aún más el regreso a clases, al exponer en la primera reunión virtual de una comisión de la Cámara de Diputados.

"No solo hay que pensar el calendario escolar, sino todo el proceso de acreditación de saberes, en una instancia que nos permita imaginar la trayectoria del ciclo lectivo 2020 y articularlo con el ciclo lectivo 2021", explicó Trotta a los legisladores.

En el primer plenario que se realiza de manera virtual y es conducido por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), Trotta detalló todas las medidas adoptadas para poner en funcionamiento los recursos tecnológicos en el sector educativo.

"No sólo es importante la continuidad pedagógica sino acompañar a todos los niños, niñas y adolescentes en este momento de incertidumbre", advirtió en su exposición.

Trotta reiteró que "la escuela es irreemplazable, así como son los maestros y las maestras", pero reconoció la necesidad de apelar a sistemas tecnológicos durante la pandemia de coronavirus "para darle continuidad al trabajo escolar".

El ministro señaló que uno de los desafíos centrales fue "lograr la mayor articulación con las 24 jurisdicciones para garantizar una continuidad pedagógica" y entender que "existe un abrupto cambio de la rutina de los niños y niñas al no poder tener el vínculo cotidiano con sus amigos y docentes"

"No solo afrontamos el trabajo de poder contener a los niños, en un marco donde ellos también están afectados por este nivel de incertidumbre, ya que tuvieron un cambio abrupto de la rutina que no sólo es la no concurrencia al colegio, sino no poder visitar a sus afectos ni establecer un vínculo cotidiano con sus compañeros de colegio", argumentó.