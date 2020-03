La emoción de Klopp por el "nunca caminarás solo" de los médicos que luchan con el coronavirus

Un grupo de especialistas comenzó a cantar el mítico "You'll Never Walk Alone" de la hinchada del Liverpool inglés y el DT reveló su reacción.

Un grupo de médicos, enfermeros y empleados sanitarios británicos se filmó cantando el mítico "You'll Never Walk Alone", que identifica a la hinchada del Liverpool.

Y el técnico del club, Jürgen Klopp, no pudo ocultar su emoción: "Me mandaron el video de las personas en el hospital a las afueras del área de cuidados intensivos y, cuando comenzaron a cantar, comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Pero lo demuestra todo. Estas personas no solo trabajan, sino que tienen un buen espíritu".

"Hace cuatro o cinco semanas parece que muchos países pensaron: 'ese es nuestro problema'. Y ahora la naturaleza nos muestra que todos somos iguales y tenemos los mismos problemas en el mismo momento, y tenemos que trabajar juntos en la solución", sentenció.