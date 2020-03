Messi encabeza campaña de FIFA para prevenir avance del coronavirus

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, encabezó una campaña promovida por la FIFA, junto a otros 27 futbolistas, para concientizar sobre el avance de la pandemia de coronavirus y la manera de contrarrestar sus efectos.

"Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo", dice "la Pulga" en el video que se difundió por las redes sociales.

La FIFA anunció que donó 10 millones de dólares para la Organización Mundial de la Salud (OMS), para poder hacer frente a la pandemia de coronavirus que aqueja al mundo.

Otras de las personalidades que participaron del video son el ex delantero Samuel Eto o, ex compañero de Messi en el Barcelona, el arquero italiano Gianluiggi Buffon, el ex entrenador del Arsenal, Arsene Wegner y el ex goleador de Inglaterra, Gary Lineker, entre otros.

Además, el presidente de Estudiantes La Plata, Juan Sebastián Verón y el entrenador del Tottenham Mauricio Pochettino, también dejaron su mensaje en el video de la FIFA.

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino se refirió al momento que atraviesa el mundo y que por ende afecta a toda la actividad futbolística. "Necesitamos trabajar en equipo para combatir el coronavirus. La FIFA y la OMS han aunado fuerzas porque la salud es lo primero. Quisiera apelar a la comunidad global del fútbol para que nos ayuden a difundir esta campaña y que el mensaje llegue aún más lejos. Algunos de los futbolistas más importantes de la historia del deporte rey han querido sumarse a la campaña y se han unido para difundir el mensaje que dejará al COVID-19 fuera de juego", expresó Infantino.

Fuente: NA.