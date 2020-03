CFK arribó este domingo desde Cuba junto a su hija Florencia Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández regresó este domingo por la noche al país junto a su hija Florencia, en un vuelo proveniente de La Habana y ahora deberán estar ambas en cuarentena por dos semanas.

Florencia Kirchner volvió a tocar suelo argentino luego de poco más de un año, debido a que en febrero de 2019 viajó a Cuba para realizarse un tratamiento médico.

Antes de regresar, la hija de la vice presidenta publicó un posteo en la red social Instagram, dedicado a una amiga que la acompañó en este año.

"Para vos @agustinacomedi que viajaste a verme, que estabas atenta a cada mensaje mío, a cada texto en tu correo para darme una devolución que tardaba menos de 24 horas en llegar", comenzó afirmando Florencia.

"Perdí la cuenta de la cantidad de páginas que me leíste. Perdí la cuenta de la cantidad de mesas y noches juntas matando al ángel. Porque vamos del yo a lo colectivo, de lo colectivo al yo. Del vino a la cerveza. De Proust a Los Glass, especialmente a Franny. De Cohen, Dylan, (It’s all o ver now baby Blue) a un reggaetón. De los sonidos de la risa a la muerte de nuestros padres. Y porque siempre, siempre, me escondiste los gatos. ¡Y también, gracias a todxs todxs ustedes por esos mensajes!", cierra la hija de la vicepresidenta de la Nación.

Fuente: Noticias Argentinas

