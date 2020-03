Bussi dio positivo por coronavirus y dijo que “le extraña” la noticia

El legislador tucumano Ricardo Bussi dio positivo de coronavirus en la prueba que había sido enviada días atrás al Instituto Malbrán. El propio parlamentario lo confirmó vía Twitter, y dijo que “le extraña” la situación, ya que “me siento perfecto”. El suyo es uno de los cinco casos positivos que la provincia de Tucumán reportó este domingo.

“Recién estábamos cocinando con mi mujer y me llamaron del gobierno provincial para decirme que había dado positivo por coronavirus. La verdad es que me siento muy bien, por eso me extraña la noticia” señaló el parlamentario en un video difundido por redes sociales.

Bussi, quien regresó de Brasil el 20 de febrero pasado, dijo que ese viaje “está fuera de toda sospecha” y atribuyó el contagio a que “recibo mucha gente en mi despacho y soy una persona expuesta”.

“Voy a respetar la cuarentena, ya venía hace seis encerrado, aislado totalmente con mi mujer, y ahora voy a tomar medidas más extremas” aseguró, a la vez que dijo que “lamento infinitamente los daños que pueda haber causado”.

El hijo de Antonio Domingo Bussi tiene 55 años, es abogado y nació en 1964 en Estados Unidos, cuando el genocida recibía adiestramiento militar en ese país. Mientras días atrás había criticado los controles que se realizaban para prevenir el coronavirus, tras conocerse su análisis positivo dijo que "les pido a todos que nos cuidemos".