La OMS dice que Europa es "ahora el epicentro de la pandemia"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que Europa es "ahora el epicentro de la pandemia" y se informó que ya murieron más de 5.000 personas en ese continente por el conoravirus.

El titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este viernes que "Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de Covid-19, con más casos confirmados y muertes que en el resto del mundo, China al margen".

Además Tedros, agregó que "se confirman más casos cada día de los que se confirmaban en China en el peor momento de su epidemia". El titular de la OMS contó durante la conferencia de prensa que "hemos mandado equipos protectores a 56 países y vamos a enviar a otros 28, unos 1,5 millones de tests a 120 países".

"Nuestro mensaje a los países sigue siendo: deben tener un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo rastrear contactos. No solo cuarentenas. No solo aislamiento social. Hagan todo", sostuvo Tedros, quien volvió a pedir a los países que se reduzca la propagación del Covid-19.

"No dejen arder este incendio. Aíslen a los enfermos y pongan en cuarentena a los contactos. Incluso si no pueden acabar con la transmisión del coronavirus, pueden frenarla y salvar vidas", dijo.

Fuente: Noticias Argentinas