ENTREVISTA A ÁNGELA PRADELLI Y ALEJANDRA CORREA

El título del libro viene del eco de un poema de Susana Thénon (1935-1991) “Por qué grita esa mujer”. En este caso, “Por qué llora esa mujer” se trata de un libro que incluye testimonios de mujeres víctimas de violencia machista. Fue lanzado el mes pasado y se difunde de boca en boca. Somos las mujeres quienes podemos multiplicar los ecos de los testimonios de este libro que, una vez comenzada su lectura, no se puede abandonar. Se teje una conexión directa entre la mujer que da el testimonio y la mujer que lo lee. Es la distancia mínima entre dos personas que se hacen fuertes compartiendo la intimidad de la palabra sanadora. A la vez, avanzar en la lectura es difícil, porque con cada página que fluye, con ella crecen también el dolor, la frustración, la impotencia. Llegar al final del libro es a la vez inevitable y fortalecedor. De cierta manera es acompañar a treinta y dos mujeres a lo largo de relatos que calan hondo, interpelan lo que somos, lo que fuimos y ojalá también lo que seamos a partir de esta lectura.

“Queremos hacer de cada libro y de cada red social y de cada muro y cada periódico, un conventillo, un espacio para rumorear y para gritar, para saber qué le pasa a nuestras vecinas y decir qué nos pasa, para encontrar auxilio y complicidad, para reirnos juntes, y para darnos la mano cada vez que algo nos da miedo”, dice María Pía López en el prólogo del libro, “para no estar solas. Para que otras no estén solas. Para que otres no lo estén”.

La Nueva Mañana entrevistó a las escritoras Ángela Pradelli y Alejandra Correa quienes coordinaron el proyecto para conocer cómo surgió el libro y cómo fue su proceso de edición.

¿Qué las movilizó a vos y a Ángela a editar el libro?

Alejandra: Era octubre de 2016. Habían asesinado a Lucía Pérez, que tenía 16 años y la colectiva Ni una menos convocó a una marcha que fue multitudinaria. Ese día, Ángela escribió en su muro: ‘Algún día vamos a tener que escribir y darles voz a estas mujeres’. Yo le comenté: “¿Por qué no lo hacemos?”. Armamos un grupo en Facebook y lanzamos la propuesta inicial: una convocatoria abierta a través de las redes, tanto para las mujeres que quisieran contar su experiencia como para escritoras y escritores que pudieran tomar testimonios y escribirlos. Se acercaron mujeres de distintas clases sociales y profesiones.

¿Cómo fue el proceso de edición?

Alejandra: En el libro hay testimonios de violaciones, de violencia física, obstétrica, económica, de abusos jurídicos, de situaciones de maltrato, abuso infantil, y también de familiares víctimas de femicidios; hay un espectro enorme de situaciones donde la mujer está expuesta a distintos tipos de violencia, que finalmente son una misma violencia. Muchas mujeres se acercaron con la idea de dar testimonio, pero después no pudieron. La situación de dar testimonio es un paso muy importante. Es decir en voz alta, contar, dejar que la palabra salga del propio cuerpo y trascienda esa interioridad. Luego, ver ese testimonio por escrito es otro momento, muy sanador porque lo que sucedió empieza a estar en un afuera. Es el primer paso para decir: ‘No me define la violencia que sufrí; solo es algo que me sucedió’.

Ángela: Fueron tres años de trabajo muy intenso, y por momentos también muy difícil. Ante cada femicidio, ante cada una de las mujeres que se sufren violencia machista y patriarcal, una se pregunta qué hacer. Porque lo que el Estado está haciendo no alcanza. Además hay muchas cosas que se hacen mal y eso es muy grave. Mujeres a las que no les toman la denuncia en las comisarías, mujeres que no son atendidas en los juzgados, muchas veces maltratadas. Por estos días circula uno de los últimos audios de Fátima Acevedo, da escalofrío escucharla adelantando su final. El Estado es responsable. Como sociedad, cada unx puede aportar desde su lugar, haciendo lo que sabemos y podemos. Por eso nos propusimos contar estas historias, escuchar a las mujeres y también a las familias de las mujeres que fueron asesinadas. El libro está dedicado a dos mujeres asesinadas. Belén Canestrari y Katherine Moscoso.

El libro incluye fotografías de Martina Bertolini y Alejandra Correa para ilustrar los testimonios y el trabajo de los escritores Alicia Plante, Cecilia Sorrentino, Anabella Foscaldo, Oscar Marful, Inés Arteta, Silvana Aiudi, Sebastián La Prezioso, Silvana Quintans, Hugo Paternoster, entre otros.

¿Cómo fue el trabajo de los escritores que tomaban los testimonios?

Ángela: Tomar testimonio es difícil porque hay que tomar el dolor en la palma de la mano, comprenderlo y protegerlo de todas las agresiones sociales que hay frente a la mujer que sufre. También es difícil escribir el testimonio, hay que estar especialmente atentxs a que no aparezca la voz de quien escribe porque eso borraría la voz de la mujer que da su testimonio. Nuestra intención es que al leer, se oigan las voces de las mujeres.

¿Qué posibilidades creó el grupo de Facebook del cual nace el libro?

Alejandra: Pensamos el grupo de FB como un puente hacia el libro colectivo y una plataforma cultural que, con el tiempo, ha sido un compendio de noticias sobre femicidios, avances en torno a las luchas del feminismo, tanto en Argentina como en Latinoamérica y el mundo. Vamos recopilando informaciones y reuniéndolas en este espacio. Facebook nos permitió que el libro se hiciera a la vista de todxs. Fuimos publicando los testimonios aisladamente, sin embargo, ahora que decidimos armar el libro, la respuesta fue absolutamente diferente. Porque el poner el libro a circular, con todos los testimonios reunidos, dio una dimensión mucho mayor del trabajo realizado. Puede leerse esta polifonía, donde las voces se potencian.

