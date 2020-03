Posible caso de coronavirus en la UNC: cierran edificio de Ciencias Químicas

Este miércoles, y en el marco de la pandemia de coronavirus decladara por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cerró uno de sus tres edificios por 72 horas. Fue ante el posible contagio de una de sus becarias. Además, dispuso que 17 personas permanezcan en cuarentena.

El decano de la facultad, Gustavo Chiabrando que el edificio aislado es el inmueble ubicado en Ciudad Universitaria donde se encuentran los departamentos de Química Orgánica y Ciencias Farmacéuticas.

Chiabrando explicó este miércoles a la noche que el edificio permanecerá sin actividad por 72 horas, porque se realizarán tareas de limpieza, desinfección y aireación, indicadas por el Ministerio de Salud de la Provincia.

La medida se dispuso porque una becaria de esa casa de estudios, que regresó de un viaje por España y Francia, antes de que el Gobierno nacional ordenara el aislamiento obligatorio por 14 días para todos los que provengan de países donde circula el COVID-19, presentó un cuadro respiratorio que podría ser compatible con ese virus que preocupa al mundo.

La mujer estuvo en contacto con otros investigadores de la facultad el jueves y el viernes de la semana pasada y presentó síntomas que podrían tratarse de coronavirus durante el fin de semana.

"Se hizo el hisopado y, mientras tanto, se trabaja como si fuera positivo, si bien los resultados estarían entre este jueves y el viernes", señaló el decano a Canal 10.

Y agregó: "El lunes, nos enteramos de esta situación. Se dispuso que todas las personas que se contactaron con ella, entre el jueves y el viernes, hicieran un aislamiento domiciliario y se les pidió que informaran, si presentan síntomas, para ser revisadas".

"El martes, el Ministerio de Salud de la Provincia nos recomienda que el edificio , donde trabaja esta persona, se cierre para higiene y desinfección por prevención. A esto lo aplicamos este miércoles. Todo el personal del lugar se retiró a sus hogares por 72 horas", continuó.

"También tuvimos que suspender algunas actividades académicas de grado y posgrado, que involucran la participación de estos docentes. No obstante, mantuvimos las virtuales y se reprogramarán otras", añadió.

Cabe aclarar que, en los otros edificios de la facultad, las actividades se desarrollarán con normalidad.

Activación de protocolo

En tanto, previo a detectar el caso sospechoso en Ciencias Químicas, este lunes 9 de marzo se emitió la resolución Rectoral 2020-334, a través de la cual la UNC adhirió a las disposiciones preventivas del Ministerio de Educación de la Nación.

Dicha resolución dispone, en su artículo 2: “Sugerir al personal docente, no docente, becarios, estudiantes y visitantes de la Universidad Nacional de Córdoba que hayan estado o permanecido en tránsito en la República Federal de Alemania, República Popular China, República de Corea, Reino de España, Estados Unidos de América, República Francesa, República Islámica de Irán, República Italiana, Japón o los que indique el Ministerio de Salud en el futuro, no ingresar a jurisdicción de la Universidad Nacional de Córdoba hasta transcurridos quince (15) días desde su arribo a la República Argentina, aunque no presenten síntomas de estar afectados por COVID-19”.

Asimismo, se recomiendan las siguientes medidas preventivas en los establecimientos de la casa de Trejo:

-Desarrollar las actividades escolares y académicas según los calendarios establecidos.

-Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

-Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento educativo.

-En caso de estudiantes o personal de los establecimientos que regresen de viaje desde áreas con circulación y transmisión de coronavirus, a la fecha los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania –y los que indicare el Ministerio de Salud aunque no presenten síntomas, se sugiere que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el contacto social por catorce (14) días.

