A cinco años del femicidio de Andrea Castana: sus padres reclaman Justicia

Se cumplen cinco años del día en que desapareció Andrea Castana, la joven mamá que subió el 11 de marzo de 2015 al paseo turístico del Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz y apareció dos días después violada y asesinada.

Cuatro personas fueron imputadas en la investigación, pero hasta el momento sigue siendo un misterio quién o quiénes le quitaron la vida, escondieron sus vestimentas, le robaron una cadenita y su celular y escondieron su cuerpo en un árbol.

Sus padres, Alicia y Luis Castana, brindaron este miércoles una conferencia de prensa en los jardines de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Entre ellos tienen distintas hipótesis sobre lo que sucedió con su hija Andrea, pero el mismo dolor por saber que el asesino está libre.

"Seguimos reclamando para que alguien descubra qué sucedió ese día", aseguró Alicia en diálogo con la prensa. Es que a cinco años del femicidio, no hay nadie detenido.

Luis, en tanto, comentó que hace 15 días se contactó vía Facebook una persona que les aportó nuevos datos que consideró relevantes para la investigación.

"Lo convencimos que vaya a declarar pero en ese momento no quiso dar un nombre. Yo lo conseguí por otro medio y coincide con las cuatro personas de las cuales sospecho desde el primer momento y que están vinculadas al entorno familiar. Yo pasé a la fiscalía videos, fotos y audios que obtuve hace un mes o mes y medio, nombre y apellidos. El problema es que por la causa pasaron cinco secretarios de fiscalía y cada vez que cambian, vuelven a empezar con la investigación", relató Castana.

"Yo creo que el responsable está dentro del entorno familiar y muy cercano a todo. Es mi teoría porque hay muchas cosas que nunca me cerraron... Creo que los motivos del crimen fueron celos y bronca. Hay una persona que sospeché desde un principio y recién ahora están investigado y que nunca estuvo imputado", expresó además.

Por su parte, señaló que el cambio de los secretarios con tanta frecuencia complicó el avance de la investigación. "La última secretaria es Ivana Maldonado que empezó de cero a investigar poco antes de las fiestas", precisó.

Según Castana, la hipótesis de la fiscalía es que fue una "violación al voleo". "Yo hablé con médicos forenses, policías, psiquiatras, y ellos me dijeron que un violador te da un golpe y se va; y que un sicario hace su trabajo y desaparece. Pero esto no fue así. Para mi no fue un sicario ni un violador casual. Esto lo hicieron un grupo de personas que se tomaron el trabajo de esconder la ropa y el cuerpo. Pero que además, dejaron muestras de semen y de piel. Estaban seguros que nunca lo iban a encontrar. Y yo no tengo dudas que participó más de una persona. Quizás uno solo la violó y la mató, pero hubo un par que ayudaron a tapar el cuerpo", aseguró Luis quien admitió que continúa subiendo al cerro de las Cruz casi todos los días.

Hipótesis distinta

Alicia, en tanto, no comparte la hipótesis del padre de Andrea. "Yo pienso totalmente lo opuesto. Cada uno analiza lo ocurrido como puede. Para mi fue un asesinato al acecho. Capaz que cuando vio el despliegue en la montaña, de todos los vecinos de Carlos Paz que el mismo miércoles salieron a buscarla en el cerro, se escapó. Si bien eso fue un error, porque se taparon un montón de pistas, igual agradezco a esas personas que se acercaron. Creo que ahí, la persona que cometió el crimen escondió todo lo que hizo para que no la descubran. Se la tapó de una manera que nunca la encontráramos", contó.

Sobre la causa, la mamá de Andrea considera que "desde los primeros días se hizo todo mal".

"No se cerró la montaña, los turistas siguen subiendo. No se rastreó el teléfono. De hecho tenían mal el número de ella, porque los familiares seguíamos llamándola y hasta las 18 horas seguía sonando. Nunca apareció ni la cadenita, ni las pulseras, ni las zapatillas ni el celular".

Alicia se hizo cargo de los dos hijos de Andrea, aquellos que dejó en la escuela aquella tarde en que subió a la Cruz y que nunca volvió para retirar. "Estoy dedicada plenamente a ellos. Están muy contenidos por su papá su otro abuelo, las maestras y todos. La lucha por saber quién cometió este crimen es para darle tranquilidad de ellos. Para mí lo más importante es encontrar al dueño del famoso ADN que se tiene para poder acusar a alguien", enfatizó la mamá.

Como todos los años, los padres aseguraron que participarán de la nueva marcha por Andrea Castana que se organizó para el próximo domingo 15 a las 18 horas, y pidieron a los vecinos de Carlos Paz que los apoyen. "Esto no es solo por Andrea, sino por todas las mujeres que quedamos y lo que sigue sucediendo. Esta persona está suelta y no queremos que algo así vuelva a pasar", concluyó Alicia.







