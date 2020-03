Video viral: la agresión a un inspector de tránsito en Nueva Córdoba

Ocurrió el sábado a la tarde. "No saben con quién se están metiendo, es un grosso de Buenos Aires", les dijo una mujer. El agresor sería un político de Lomas de Zamora.

Una nueva agresión contra un inspector de tránsito se registró el pasado sábado por la tarde en la ciudad de Córdoba, y el hecho quedó registrado en un video que circuló el martes.

Por las imágenes y de acuerdo a trascendidos, el agresor sería un político de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

"No saben con quién se están metiendo, es un grosso de Buenos Aires", le advirtió una mujer a los inspectores, que estaban con el infractor.

El hombre, que había dejado estacionado el auto sobre la mano izquierda en calle Crisol, entre Chacabuco y Ambrosio Olmos, de barrio Nueva Córdoba, reaccionó violentamente contra los inspectores cuando una grúa se llevaba el vehículo.

"No me toqués el auto. Bajame eso. Me estás rompiendo todo el auto", grita el hombre mientras insulta a los inspectores.

#ANTICIPO #Córdoba locura total y a las trompadas un Concejal del partido de Lomas de Zamora atacó a los inspectores municipales cuando querían llevarle el auto en calle Crisol al 200 en pleno barrio de Nueva Córdoba porque no tenía la documentación del vehículo 🔥🚘 pic.twitter.com/HUT5jJGLMn — Leonardo Guevara (@leoguevara80) March 10, 2020

Uno de los agentes de tránsito que padeció la agresión, Juan Pablo Arancibia, dijo a Cadena 3: "Estaba fuera de sí, y nunca presentó documentación ni licencia de conducir hasta pasados 15 o 20 minutos. Cuando se presentó una mujer que amenaza diciendo que no sabíamos con quién nos habíamos metido".

“El vehículo estaba estacionado del lado izquierdo. Parece que es alguien de la política de Lomas de Zamora. En un momento trató de patearme y tuve que frenar un poco. Me empujó cuando quería mover la grúa", agregó.