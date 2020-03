Llegan las jornadas "21M: una semana muy especial"

En el marco de la celebración por el día internacional del Síndrome de Down, mamás y papás de "Down Is Up" Córdoba, realizarán diversas actividades de concientización.

En el marco de la celebración por el día internacional del Síndrome de Down, mamás y papás de "Down Is Up" Córdoba, junto a diversas organizaciones e instituciones que trabajan por la inclusión, pondrán en marcha ​"21M: una semana muy especial", una serie de jornadas repletas de actividades para celebrar, compartir con las familias y concientizar sobre el Síndrome de Down: talleres, teatro, festivales, pintadas de pañuelos y deportes, caminata y maratón, entre otras.



Pintada de Pañuelos

Desde el lunes 16 de marzo, las mamás y papás agrupados en Down is Up Córdoba entregarán pañuelos blancos en distintos colegios de la provincia para que sean pintados por los alumnos, con diseños alusivos a la convivencia. "El mensaje que intentamos transmitir es que, una vez pintado, el pañuelo se convertirá en un diseño único y con la impronta de quien lo realizó. Con lo que queremos simbolizar que todos somos en la base iguales, pero diferentes a otros", sostienen los organizadores.

El viernes 20 de marzo desde las 17.30 se realizará el cierre de la actividad en el ​Parque del Chateau. Convocado por Down is Up Córdoba familias, amigos y compañeritos pintarán pañuelos en comunidad junto a Nacho Soler, artista plástico con Síndrome de Down.

¿Qué ves cuando me ves?

El miércoles 18 a las 20 horas, en el segmento de inclusión de Telenoche (canal 12), programa de tv conducido por Flavia Iros y Malena Pozzobon, se emitirá la historia de Ignacio Soler, artista con Síndrome de Down de 23 años, oriundo de Las Varillas que compartirá su experiencia de cómo es poder vivir de su arte y trabajar, contará sobre su autonomía y la felicidad de poder vivir y desarrollarse profesionalmente.



Intervención teatral: “Al Derecho y al Revés"

El jueves 19 de Marzo a las 19 horas en el Buen Pastor, la Fundación Desafiarte con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, realizará la intervención teatral “Al Derecho y al Revés" junto a actores con Síndrome de Down. Cabe destacar que la Fundación Desafiarte es un espacio abierto a toda la comunidad y que nació de la convergencia de seis instituciones de la Provincia de Córdoba (Argentina) dedicadas a la Educación y a la Salud de Personas con Discapacidad –PcD-y que con sus recorridos y formatos distintos (Instituciones Oficiales, Privadas y ONGs) intentan revalidar al Arte como un instrumento inclusivo para el desarrollo individual y social de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.



Inclusión laboral en el aire: "Estamos como queremos​"

Asimismo, el viernes 20 durante el programa que conduce Flavia Iros en Fm Córdoba de 12.30 a 16 horas, siete jóvenes con síndrome de down van a contar su realidad. Se hablará de inclusión laboral y la discapacidad con María que trabaja en Pami; Noelia, maestra jardinera; Nicolas, profesor de tenis; Joaquín, bibliotecario; Malena, periodista; Nacho, artista; y Delfina, que trabaja en una pinturería.



Deporte inclusivo

Ese viernes 20 a las 18.30 horas, el equipo de la Escuela de Hockey Adaptado realizará actividades tendientes a mostrar que el deporte no tiene limitaciones bajo ninguna condición personal, a tal efecto se invitará a deportistas de otras disciplinas a desarrollar ese día una actividad demostrativa junto con los deportistas de hockey de la escuela. Luego en el tercer tiempo también pintarán pañuelos blancos entre deportistas, padres y voluntarios. El lugar del evento es en el Club Palermo Bajo, Av. de los Polacos s/n Barrio Los Boulevares.



Festejo en Río Ceballos

Por su parte el sábado 21 de marzo de 15 a 19 horas en el Gimnasio Cubierto Arnaldo Ciacci de Río Ceballos, la agrupación "El amor todo lo puede" llevará a cabo un festejo del día internacional del Síndrome de Down que incluirá mateada, juegos de kermese, plaza blanda para los más pequeños y sorteos.



Caminata y festival UP

También el sábado 21 a las 16 horas, desde Casa de Gobierno, saldrá la 4ta caminata familiar "Camina conmigo", organizada por la asociación "Tu derecho Mi derecho", y de 17 a 21 horas se llevará a cabo el Festival UP en La Quadra, Julio A Roca 706, festival que incluirá merienda, mates y shows para niños. Los organizadores piden llevar un alimento no perecedero.



Maratón Empate

Cerrando la semana la Fundación Empate el día domingo 22 a las 10 horas, en el Parque Sarmiento (Deodoro roca esquina República de Chile) realizará una maratón donde todos Empatan y hay un solo ganador, la inclusión. La misma tendrá una duración aproximada de 2 horas y la modalidad es participativa y gratuita.