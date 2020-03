Cien días de Gobierno: el objetivo de primera es el trabajo formal

Especial para La Nueva Mañana

100 DÍAS DE GOBIERNO

Sin luna de miel, Alberto Fernández está transitando los primeros 100 días de gobierno que apenas representan el 6 por ciento de gestión pero tienen un significado político simbólico que marcarán al resto del mandato. En ese contexto, La Nueva Mañana dialogó con dos de los diputados referentes de las organizaciones sociales Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista Combativa) – Frente de Todos y Federico Fagioli – UTEP / Patria Grande – Frente de Todos para analizar los primeros pasos que dio la nueva administración.

El gobierno de Macri dijo que tuvo la mayor inversión social de los nuevos tiempos democráticos. ¿Cómo les fue a los sectores que representan las organizaciones sociales durante ese período?

(JCA) Mal, muy mal, porque realmente no es bueno cuando se anuncian solo programas sociales. Es decir, cuando solo se aumentan los planes sociales como se hizo en el anterior gobierno se agrava el problema social porque demuestra que hay mayor desocupación como ocurrió por el cierre de las pymes, por lo tanto eso hizo que se elevaran los programas sociales, lo que no es bueno porque no soluciona el problema de fondo.

(FF) Nos fue mal como a toda la Argentina, generó una situación de hambre y pobreza que alcanzó fundamentalmente a los sectores más vulnerables que son con los que trabajamos los movimientos sociales. Durante ese período que arrasó con el país fuimos los movimientos populares organizados los que peleamos para tratar de que esos sectores la pasaran lo menos peor posible.

¿Qué cambió para los movimientos sociales con el gobierno de Alberto Fernández?

(JCA) Esta vez somos escuchados y también tenemos participación. Un cambio muy profundo, por algo el Presidente lo venía diciendo y el ministro de Desarrollo Social también, que las organizaciones sociales son parte de la solución y no parte del problema. Justamente nosotros venimos planteando desde nuestra fundación hace 25 años que lo único que nosotros buscamos permanentemente es el trabajo, el trabajo formal que no solo es el ordenador en nuestras familias, sino también de nuestra sociedad. Por eso somos escuchados en esta oportunidad, tenemos participación no solo en el gabinete nacional, también en las provincias en distintos Consejos de la Economía popular, tenemos participación en el Congreso, participación con los ministros con el compromiso de poner a la Argentina de pie.

(FF) En principio la importancia de plantear que para reconstruir la Argentina hay que hacerlo todos juntos y entender a los movimientos sociales, a los sectores populares que fueron los más golpeados en estos cuatro años como actores importantes en la reconstrucción de la Argentina, por un lado. Por otra parte, la visión de un gobierno que piensa que para reactivar la Argentina hay que empezar por los sectores más vulnerables porque la Argentina se pone de pie de abajo hacia arriba y un gobierno que genera políticas para estos sectores y no para los sectores concentrados del país como lo hizo Macri. Además, es un avance la incorporación de compañeros que hoy están en el gobierno porque es la garantía que tenemos los sectores más golpeados del país que las políticas les lleguen realmente y sobre todo que vayan a reactivar la Argentina desde abajo.

¿Qué opinión tiene de los programas que implementó el ministro Daniel Arroyo para los sectores que ustedes representan?

(JCA) Hemos trabajado fuertemente con el ministro Daniel Arroyo en la lucha contra el hambre y la implementación de tarjeta Alimentar y de otros planes que también se han producido en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social que se orientan al trabajo de la pequeña obra pública a través de cooperativas sociales y capacitación en distintos oficios particularmente con los jóvenes para que se puedan insertar laboralmente. Mientras tanto estamos trabajando para ir al encuentro del trabajo formal, ese es el objetivo.

(FF) Creo que son programas necesarios por la situación social, sobre todo porque ha quedado un piso muy alto de gente que no puede comer, son políticas de un primer paso que no van a alcanzar para resolver los problemas, pero es un paso muy importante para reactivar de a poco la economía y sobre todo garantizar que las familias en la Argentina tengan el derecho mínimo de darle de comer a sus hijos. Hemos comenzado a trabajar en distintos ejes importantes como por ejemplo en garantizar el acceso a alimentos básicos a través de ferias populares por todo el país que permiten a la vez generar trabajo para todas aquellas cooperativas que producen esos alimentos y con el programa de reparación de las escuelas a través de la construcción.

Alberto Fernández puso el foco desde el inicio en estos sectores más postergados, en ese sentido ¿cómo evalúa la marcha del gobierno a poco de cumplir los primeros tres meses?

(JCA) Vamos un poco atrasados porque realmente las emergencias son inmediatas pero sabiendo la situación económica que nos dejó el gobierno anterior no se puede avanzar tan rápidamente como uno pretende, aunque la gente sigue teniendo esperanza. Muchas veces cuando no se llega a esos sectores los sueños se empiezan a apagar pero creo que esa llamita de la esperanza la tenemos que seguir manteniendo y nosotros somos los responsables para mantenerla en la gente.

(FF) Uno no puede pensar que en este breve período pueda resolver todos los problemas que han quedado y me parece que hasta ahora las políticas que se han llevado adelante son acertadas. Sobre todo me parece también importante la posición y la discusión acerca de la gigantesca deuda que tomó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional que no se puede pagar con el hambre de la gente.

