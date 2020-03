Caranta: “El que dice que hay una sola forma de ganar, nunca ganó nada”

Especial para La Nueva Mañana

¿Se puede ser arquero, compañero, sabio, consejero, coaching y líder al mismo tiempo? Bueno, todos esos atributos caen como cóctel imbatible en Mauricio Caranta, que a sus 41 años sigue vigente como arquero. Hace ya cuatro años forma parte de la escudería de Talleres y según describen los protagonistas, es un lujo, por eso desde la dirigencia y sus propios compañeros de vestuario valoran y disfrutan su experiencia.

A pocos meses o quizás un año del final de su actividad profesional como arquero, con el bagaje de sabiduría que representó su carrera defendiendo colores como Instituto, Boca Juniors, Lanús, Rosario Central y Santos Laguna de México, Talleres vino a ser algo parecido como al frutilla de la torta, que le terminó de dar un “doctorado” en su filosofía para encarar la vida y el fútbol.

Mientras prepara terreno para ser director técnico, Caranta brindó declaraciones importantes a modo de enseñanzas sobre un estado de situación del club albiazul pero particularmente con reflexiones que bien pueden servir de lema para encarar los duros momentos que transitan los futbolistas en algunos tramos del camino.

“Estoy súper contento con la posibilidad que tuve de atajar oficialmente, con algunos vaivenes lógicamente, con aspectos que veníamos realizando en la semana, pero la satisfacción es incomparable. Volver a atajar después de un año no es fácil, la falta de continuidad se nota y más en los arqueros. El resultado puede ayudar o no pero siempre depende de cómo uno se adapte al ritmo del partido. El partido no te espera a que estés óptimo, hay que estar preparado siempre porque uno nunca sabe cuándo debe salir a la cancha a responder”, comenzó declarando el nacido en Bell Ville.

- Cuando mirás el tiempo atrás, ¿qué le dirías al joven Mauricio Caranta?

- Se lo diría a todos los que están empezando. Ya con esta carrera en el lomo, le diría al joven Caranta que lo más difícil de todo es no estar motivado, no soñar y no disfrutar. Hay que vivirlo a esto con intensidad. Le diría que disfrute, que se apoye en los compañeros, y que sueñe con cosas importantes, es la única forma de conseguir objetivos. Nunca hay que olvidarse de soñar.

- En Talleres hoy tu labor es casi paternal, con una importante ascendencia en el vestuario…

- Me tocó este rol casi de manera natural, algo que no se valora siempre pero es muy importante para el vestuario, es parte de lo que uno asume en el momento en que está afuera. No es fácil y hay que aprender a hacerlo, pero cuando uno entiende que lo más importante es el grupo y cuando se logra transmitir ese mensaje sin complejidades, lo demás viene solo.

- ¿Hay Caranta un año más?

- No sé qué va a pasar de mí en 2021 honestamente, yo vivo el día a día, lo sigo disfrutando de la misma manera que cuando debuté y la verdad mis compañeros y Talleres me lo hacen todo más fácil. Es un club que te brinda todas las comodidades, le da todo al profesional a que sólo se ocupe de jugar y lo pueda desarrollar de la mejor forma. Todo es más sencillo así.

- Tu contrato con Talleres finaliza en junio.

- Cuando termine este semestre se verá qué puede pasar en mi futuro, las despedidas son para los elegidos como el “Cholo” Guiñazú, los otros estamos para sumar.

- ¿Estás conforme con tu rendimiento en estos últimos partidos?

- Sí. En el momento de jugar siempre hay dudas, y más por la filosofía de juego que tenemos, de salir jugando y no apuntar a los pelotazos. Es la idea de siempre y sabíamos que los rivales van a presionar, pero no tenemos que claudicar en eso, es la esencia del equipo. Cuando te hacen un gol, más debes insistir. Es cierto que empiezan los temores y eso es parte del fútbol. Hay que enfrentarlo.

- A pesar de los riesgos.

- Y sí. Si no buscásemos lo que hacemos, estaríamos cometiendo un error como equipo, incluso a pesar de los riesgos. Es lo que queremos, no comemos vidrio tampoco. Lo pide el DT y lo vamos buscando, así nos hemos hecho competitivos y seguiremos con esa identidad.

"Sigo disfrutando de la misma manera que cuando debuté y la verdad mis compañeros y Talleres me lo hacen todo más fácil", afirma el consagrado arquero. Foto: Prensa Talleres.

El retiro y su vocación de entrenador

Tanta facilidad de palabras y sapiencia para explicar situaciones le dan a Caranta una distinción especial para dirigirse al grupo. Por portar ese léxico singular de los futbolistas, la posibilidad de que el arquero pueda convertirse en líder de un cuerpo técnico no parece lejana ni tampoco descabellada. Y sobre eso también hizo referencia.

- ¿Cómo vas conviviendo con la idea de colgar los guantes?

- A mi edad uno se prepara sabiendo que puede haber seis meses más o un año de actividad, es lindo que me encuentre atajando, yo ya estoy en el final de mi carrera. Esto no es básquet o hockey donde hay cambios siempre, donde un jugador entra al campo a demostrar casi siempre, solo que en el fútbol hay que entrar y tener ritmo. Solo hay tres cambios. Y no siempre el arquero es una opción, salvo por lesión o expulsión. Pasó oficialmente mucho tiempo sin jugar y de repente me tocó la oportunidad, que traté de afrontar con la misma responsabilidad de siempre.

- ¿Te pareció exitoso tu paso en Talleres?

- La situación era diferente. Hoy estamos mitad de tabla, con otras urgencias, no dudo de este grupo y de lo que es capaz, no se nos estaban dando los resultados pero seguimos en carrera. Y cuando no aparecen, caemos todos en la misma bolsa pero no sé si la palabra es “caer”. A esta edad ya relacionamos el éxito con otras cosas. El éxito no es solamente ganar de una sola forma. El que dice que ganar es de una sola forma es porque nunca ganó nada, es la verdad.

- ¿A qué te refieres, puntualmente?

- Acá entrenamos con mucho esfuerzo y sacrificio, el cuerpo técnico lo hace 10 veces más que nosotros porque pasan más horas incluso antes y después de los entrenamientos. En esto somos exitosos. Después en cancha podés ganar o perder, pero al trabajo para llegar al éxito lo venimos realizando con responsabilidad. Uno a esta altura valora el trabajo del cuerpo técnico y a la vez, aprende.

- ¿Te imaginás cerca del fútbol una vez que te retires?

- ¿Seguir ligado al fútbol? Claro que sí, seguro, me gusta mucho el fútbol y el deporte, soy apasionado de esto. Ya estoy armando un cuerpo técnico, estamos trabajando en esto. Falta poco pero primero a disfrutar esta última parte de mi carrera como arquero.

