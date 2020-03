El TSJ ordenó un nuevo juicio por la matanza de perros en Deán Funes

En el anterior proceso se había absuelto al ex intendente Germán Facchín. Se trata de la muerte de entre 200 y 500 canes. También se juzgará a seis empleados municipales.

El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a un pedido de la fiscalía y de la Sociedad Protectora de Animales y ordenó rehacer el juicio contra el ex intendente de Deán Funes, Germán Facchín, por la matanza de entre 200 y 500 perros en 2013.

En julio del año pasado, los jueces Gustavo Reinaldi, Gabriela Bella y Ana María Lucero Offredi de la Cámara 12 del Crimen de Córdoba le habían otorgado el beneficio de la duda al ex jefe comunal de esa localidad, cabecera del departamento Ischilín.

También se volverá a juzgar a seis empleados de esa Municipalidad no fueron debidamente valorados los testimonios de siete testigos, que vieron que la carne envenenada fue arrojada desde vehículos municipales, o que en la casa de uno de los imputados se secuestró un insecticida compatible con el que los peritajes determinaron que fue utilizado en la matanza, según informó Cadena 3.

Se trata de Diego Allendes, Juan Marquez, Darío Palomeque, Francisco Palomeque, Pablo Palomeque, Roque Quinteros Nievas y un vecino de la ciudad.

"No sería nunca capaz de cometer un acto así, no está en mi naturaleza y no soy así. Como soy creyente de Dios, espero que el Tribunal sea justo en esta causa", dijo Facchín antes de escuchar el veredicto que lo absolvió.

