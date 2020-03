Milagro Sala: "Morales está tomando represalias"

La dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala afirmó este miércoles que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "ya está tomando represalias por el proyecto" de intervención del Poder Judicial provincial, del que dijo que "tiene los colores de la Unión Cívica Radical (UCR)".



La dirigente social detenida en Jujuy desde 2016 se refirió al proyecto de intervención de la Justicia local que presentó el senador nacional jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos) y a la manifestación de este miércoles para rechazar esa iniciativa, convocada por el oficialismo provincial.



Sala aseguró que "Morales ya está tomando represalias por el proyecto" y señaló que "está obligando a los empleados públicos a ir" a la marcha que, según la dirigente, "es en defensa de Pablo Baca", juez del Superior Tribunal de Justicia que fue denunciado por violación.



"Está pagando para que sea grande", remarcó en declaraciones a radio El Destape, al tiempo que afirmó que "no solo el juez Baca está denunciado por violación, hay varios funcionarios de Gerardo Morales denunciados por violencia de género y no pasa nada, los medios lo tapan".



La referente de la Tupac Amaru sostuvo que "la Justicia en Jujuy tiene los colores de la Unión Cívica Radical" y agregó: "Gerardo Morales dice que la Justicia es independiente cuando él incita y paga a la gente para que vayan a una marcha".



"Morales dice que mi detención domiciliaria es un lujo y la verdad es que no la tienen ni los genocidas", continuó Sala y precisó: "Le piden DNI a todos los que me vienen a visitar y le mandan la fotocopia al Gobierno".



Además, la dirigente afirmó que el presidente Alberto Fernández "no está de acuerdo" con su situación "pero lamentablemente Morales va a Buenos Aires a hacerse una ovejita mansa y viene acá y es un león enfurecido".



No obstante, dijo desconocer si el Presidente y el gobernador hablaron sobre su caso.