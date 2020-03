Juan Manuel Llamosas lanzó su campaña electoral en Río Cuarto

Con el apoyo de la plana mayor entre los referentes de Hacemos por Córdoba, el actual intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, lanzó la candidatura para revalidar su gestión en las elecciones que se desarrollarán el próximo 29 de marzo.

En un acto desarrollado en la cancha de básquet del Club Estudiantes, Llamosas compartió escenario con el gobernador Juan Schiaretti y con el diputado nacional Carlos Gutierrez, entre otras figuras de peso para el peronismo provincial y riocuartense.

Foto: Twitter (@jmllamosas)

“Estoy seguro de poder ser un mejor Intendente de lo que soy porque pude aprender de mis logros, pero fundamentalmente de mis errores. Seguimos juntos para lograr esa ciudad pujante e importante que todos nos merecemos”, dijo el actual responsable del municipio de “el imperio del sur”, que enfrentará a un radicalismo que quiere recuperar la conducción de la ciudad detrás de la candidatura de Gabriel Abrile.

Detrás de la consigna “Río Cuarto bien alto”, Llamosas destacó los puntos fuertes de su gestión durante los últimos cuatro años, entre las que destacó la realización de 135 obras en la ciudad. Además, valoró el trabajo a la par del Gobierno provincial y puso en relieve la relación con el nuevo Gobierno nacional.

“La articulación institucional (con ambas administraciones) implica que en Río Cuarto reforzáramos la política alimentaria para más de 5700 familias que reciben la Tarjeta Alimentaria. Esa defensa a las familias más humildes nos permite garantizar los derechos humanos básicos y elementales, y sobre todo nos permiten garantizar los derechos de nuestros niños que son los que más sufren esta crisis. Allí está la articulación que nos permite que a no les falte leche, carne o verduras para que tengan el desarrollo nutricional que necesitan para crecer”, señaló el Intendente.

Cabe recordar que para esta contienda electoral, Llamosas logró encabezar una fuerza que articuló a las diferentes patas del peronismo que conviven en Córdoba, sumando voluntades de los distintos espacios políticos que conviven en el oficialismo provincial y en el Frente de Todos a nivel país.

“Les pido que no respondamos agravios pero que no nos relajemos”, dijo el Intendente a la militancia reunida en la tarde del martes. “Ante cada agravio, una idea, porque el que agravia es porque no tiene ideas y nosotros tenemos muchas ideas para presentar a los vecinos de Río Cuarto”, señaló.

“Les pido desde lo más profundo de mi corazón que me acompañen con las mismas fuerzas que me acompañaron hace cuatro años. Que empecemos a hablar con cada uno de los vecinos, con cada familia, y le digamos que el verdadero cambio que empezamos en el 2016 hoy es una realidad, pero necesitamos que Río Cuarto recupere el liderazgo perdido”, arengó Llamosas.

“Esta ciudad ya empezó a recuperar el protagonismo que nunca debió haber perdido, y hacia allá vamos. Para que Río Cuarto esté arriba, bien alto, y se destaque entre las ciudades del interior del país”, señaló el mandatario al momento de cerrar su discurso.