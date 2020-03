Gremios y agrupaciones concurrirán al Congreso para apoyar al Presidente

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el PJ se sumaron hoy a la convocatoria para movilizarse al Congreso este domingo a fin de acompañar al presidente Alberto Fernández en su presentación ante la Asamblea Legislativa.

"Este domingo habla Alberto desde las 11.30 en la apertura de las sesiones ordinarias. #TodosConAlberto al Congreso", escribió Cafiero en su cuenta oficial de Twitter, para sumarse a la convocatoria que lanzaron gremios y agrupaciones.

Este domingo habla Alberto desde las 11.30 en la apertura de las sesiones ordinarias.#TodosConAlberto al Congreso ❤🇦🇷 pic.twitter.com/lz5851a9ZQ — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) February 29, 2020

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) que conduce José Luis Gioja convocó a movilizarse a la Plaza del Congreso a partir las 10:00 tambien con el hashtag #TodosConAlberto

De la manifestación participarán algunos de los sindicatos agrupados en las principales centrales gremiales, así como agrupaciones políticas y sociales como el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Días atrás, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, que es además referente del Movimiento Evita, afirmó que la convocatoria es para toda la población y no sólo para aquellos que apoyaron al Frente de Todos.

"Quizá algunos no lo votaron, pero sienten la necesidad de expresar el apoyo estando en la Plaza del Congreso porque lo que está en juego no es el destino de un partido, no es el destino del Presidente, sino el destino de todos los argentinos", expresó el funcionario.

En tanto, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma habían anticipado que movilizarán este domingo a los afiliados de la mayoría de sus sindicatos para acompañar al Presidente en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, confirmó días atrás que el gremio que lidera, el de Sanidad, concentrará afiliados en la Plaza del Congreso y que "toda" la central obrera movilizará a integrantes de los distintos sindicatos que la componen.

Por su parte, se espera que hagan lo propio los gremios cegetistas que se apartaron de la conducción, como el Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, y los de la Corriente Federal, que integran los Bancarios, entre otros.

En tanto, en un comunicado, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky ratificó que "acompañará el próximo domingo 1 de marzo" al Presidente y que lo hará mediante una concentración desde las 9:30 en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Solis.

Este domingo vamos todos y todas al Congreso.



Los trabajadores unidos pondremos nuevamente a la Argentina de pie.

Todxs con @alferdez @CFKArgentina#TodosConAlberto pic.twitter.com/BL0uLhcQym — Hugo Yasky (@HugoYasky) February 28, 2020

Los docentes nacionales de CTERA y los metrodelegados son algunos de los gremios de esta central que estarán siguiendo el discurso de Fernández a metros del parlamento.

También se espera la presencia de gremios de la CTA Autónoma que encabeza Ricardo Peidro, entre ellos los estatales de ATE.