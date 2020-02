“Vamos a estar a favor de las causas populares en América Latina”

Especial para La Nueva Mañana

Antes de partir a Washington para presentar sus cartas credenciales como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi habló con La Nueva Mañana sobre la posición que adoptará el gobierno en la región, la mirada sobre Venezuela y los conflictos que viven varios país latinoamericanos y anticipó la postura argentina por la candidatura a la reelección de Luis Almagro al frente del organismo regional.

- ¿Cuál es el mandato que recibió del presidente Alberto Fernández para la OEA?

- Que promovamos la unidad latinoamericana, la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos, la defensa de los recursos naturales y tratar de hacer de esos valores un objetivo para que los pueblos podamos vivir con plena paz, con mayor libertad y con más justicia social. Eso es lo que va a estar presente en todos los casos que se nos presenten en esta instancia de esta organización interamericana como es la OEA.

- ¿Cómo ve lo que sucede en la región, casos como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras… ¿Se convulsionó en los últimos años?

- Sí, desde luego hay una presencia de los pueblos movilizados en la calles y nosotros vamos a tratar de estar a favor de las causas populares, de atender las razones profundas de esas movilizaciones para que salgan a flote a partir de proyectos de justicia social y no de recetas neoliberales que asfixian a esos pueblos.

De manera que es una situación delicada lo que viven esos países y nosotros vamos a tratar de que se afronte en términos pacíficos para que la región no pierda su característica de paz, pero al mismo tiempo procurando que los pueblos que están movilizados en la calle contra proyectos que han afectado sus intereses más profundos sean escuchados y no reprimidos violentamente.

En definitiva todo gira alrededor de una mirada que tenemos de los valores que pretendemos para nuestro pueblo que sean trasladables al resto de los pueblos de la patria grande.

“Por impulso del gobierno de Macri, los países del grupo de Lima revalidaron la vigencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un tratado de orden militar previendo la posibilidad de una invasión a Venezuela”.

- ¿Va a ser difícil coincidir con países de la región que se nuclearon en el grupo de Lima y tienen otra mirada ideológica?

- Probablemente tengamos algunas dificultades en algunos aspectos y en otros menos problemas, porque la Argentina tiene una rica historia de lo que ha hecho en materia de derechos humanos, en materia de políticas de género, antidiscriminatorias. En algunos casos la coyuntura política puede incidir negativamente pero en otros casos hay políticas permanentes de la Argentina que también las vamos a llevar adelante de la misma manera que la defensa irreversible de nuestra lucha anticolonial por la causa de Malvinas y el Atlántico Sur.

- ¿Su pliego fue cuestionado por Juntos por el Cambio debido a la posición que representa del gobierno sobre Venezuela?

- Son distintas miradas, pero sabía que tenían ese cuestionamiento porque lo que cuestionan en el fondo es la posición del actual gobierno que tratemos de que América Latina resuelva sus conflictos por el principio de autodeterminación de los pueblos sin injerencia externa, mientras que hay otras fuerzas políticas que representan a otros gobiernos de la región que luchan para convalidar la injerencia de terceros países para la resolución de conflictos internos.

“Argentina no está entre esos países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela porque al presidente de un país lo tiene que designar legítimamente el pueblo”.

Inclusive por impulso del gobierno de Macri, los países del grupo de Lima revalidaron la vigencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un tratado de orden militar previendo la posibilidad de una invasión a Venezuela. Nosotros nos hemos opuesto a la aplicación de ese tratado en el caso venezolano y eso es lo que la oposición en nuestro país no perdona.

Al haber cambiado de signo el gobierno argentino ha cambiado la política exterior y lamento mucho que haya sectores del pensamiento argentino que hayan apoyado determinadas políticas exteriores que nos llevaron a perder soberanía, a perder autonomía en el mundo y nosotros vamos a tratar de recuperarla.

- ¿Es crítica la situación que se vive en Venezuela?

- En términos institucionales nosotros no negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela pero sí planteamos la multicausalidad de esta situación crítica, que no responde únicamente a falencias del actual gobierno de ese país sino a un contexto más amplio que tiene que ver con la defensa de sus recursos naturales y con la renta de sus principales riquezas el petróleo, el oro, todos intereses muchos más profundos que la cuestión estrictamente interna de la situación. Además, la crisis de los inmigrantes, de la situación económica, no puede desentenderse de las sanciones económicas, financieras y bloqueos que en definitiva son causantes de esa crisis.

Entonces, la posición argentina es tratar de acercar a las partes, de crear ámbitos para que las partes puedan resolver con autonomía de cualquier injerencia externa la situación en Venezuela, en materia política, en materia de derechos humanos y en materia económica.

- ¿Considera que Venezuela es parte de la OEA, organización de la que retiró Nicolás Maduro a Venezuela y a la que el país reingresó por decisión del autoproclamado presidente Juan Guaidó?

- La situación de Venezuela en la organización tampoco es clara. La Argentina no está entre los países del mundo que han reconocido al anterior presidente de la Asamblea Nacional de ese país. Juan Guidó no es presidente de la Asamblea actual o por lo menos él figura como presidente en una reunión anómala de la Asamblea que ni siquiera se hizo en el recinto de la Asamblea sino que se hizo en un medio de comunicación. Además, Argentina no está entre esos países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela porque al presidente de un país lo tiene que designar legítimamente el pueblo.

- ¿Cómo observa el rol de la OEA en el tratamiento de los asuntos que enfrentan diversos países de la región?

- No podemos medir con doble estándar porque nos gusta más o nos gusta menos la ideología de un gobierno.

Nosotros con el mismo énfasis que reconocemos problemas en Venezuela vamos a tratar de poner en relieve los problemas de inmigrantes, de asesinatos de periodistas, de dirigentes políticos que hay en otros países centroamericanos que están poblando la frontera con Estados Unidos y que no tienen el mismo énfasis en el tratamiento en la OEA.

“En Venezuela, la crisis de los inmigrantes, la situación económica… no pueden desentenderse de las sanciones económicas, financieras y bloqueos que en definitiva son causantes de esa crisis”.

Vamos a tratar lo que sucede en las calles de Caracas con el mismo interés y de preocupación que lo que está sucediendo en las calles de Santiago de Chile o de La Paz porque ahí también hay aspectos de los derechos humanos que están presentes y son muy importantes.

- ¿El país va a convalidar la reelección de Almagro al frente del organismo?

- Todo hace suponer que no.

