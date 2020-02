Carlotto y Bonafini cuestionaron a Cortiñas por criticas a Fernández

"Cada uno puede opinar, pero si no colaboramos con todo lo que tiene que hacer Alberto acompañándolo, entendiéndolo", sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las titulares de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuestionaron este martes a Nora Cortiñas por haber criticado al presidente Alberto Fernández y consideraron que "le da de comer al enemigo", mientras que la referente de la Línea Fundadora subrayó que no hubo "mala intención" de su parte y remarcó que antes de hablar públicamente mantuvo comunicación con distintos referentes de otros organismos.

"Es un negacionista", lanzó Cortiñas tras el pedido del jefe de Estado para "dar vuelta la página" en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, lo que obligó al mandatario a aclarar sus dichos y pedir disculpas.

Tras la aclaración de Alberto Fernández, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora explicó que antes de cuestionar al Presidente analizó el tema con distintos referentes de varios organismos de derechos humanos: "No lo digerí sola. No me podía quedar callada. Sentía una gran angustia. Está en un camino equivocado, hay que decírselo. Él ofreció su oreja para que podamos decir cuando pudo equivocarse. Estamos en una democracia con libertad".

"No hay mala intención. Queremos llevarnos bien todos para que el país salga de este pozo. Siempre fui crítica de los gobiernos, pero una crítica sensata, reflexiva. He tenido mucho respeto por un cargo con mucha responsabilidad", añadió.

Sin embargo, Cortiñas fue duramente cuestionada por otras dos referentes de organismos de derechos humanos como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini.

"Cada uno puede opinar, pero si no colaboramos con todo lo que tiene que hacer Alberto acompañándolo, entendiéndolo...y que después pida disculpas un Presidente que no tiene por qué hacerlo: ya lo conocemos, no nos confundamos. Lo único que falta es que en los derechos humanos estemos cuestionando lo que sabemos que es un Gobierno salvador", señaló la presidenta de Abuelas.

Noticia relacionada: