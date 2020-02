Tras la polémica, el Presidente volverá a reunirse con organismos de DDHH

Tras la polémica generada por sus dichos sobre la necesidad de "dar vuelta la página" en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, el presidente Alberto Fernández se reunirá nuevamente esta semana con organismos de derechos humanos.

El encuentro fue confirmado por la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, quien aseguró que le "dolió" la frase del mandatario, pero de todos modos consideró que con el pedido de disculpas y la aclaración "ya está arreglado".

"Esta semana tenemos una entrevista y vamos a charlar largo y tendido, seguramente", sostuvo la referente de los derechos humanos.



En diálogo con FM Delta, Cortiñas estimó que "quizás son apuros" los que llevaron al jefe de Estado a realizar las polémicas declaraciones durante un acto en el predio militar de Campo de Mayo.



"Acá nadie borra la historia, el horror que vivimos, que hay 500 o 600 jóvenes que no conocen su verdadera identidad, es un camino doloroso que no podemos darlo por terminado, la búsqueda, la exigencia total de que no quede ningún genocida en la impunidad. Me dolió, nos dolió", sostuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Y agregó: "Fue muy doloroso escuchar éso. Acá actuaron las Fuerzas Armadas y no se puede dar vuelta la página fácilmente ante el horror que vivimos".



El pasado viernes el Presidente había encabezado un acto en Campo de Mayo para despedir a un contingente que partía hacia Chipre para formar parte de una misión de paz de las Naciones Unidas y, en ese marco, había afirmado:"Toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos".



En esa oportunidad, el jefe de Estado subrayó que en la actualidad se puede decir que los "hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia".



Sin embargo, esas declaraciones no cayeron bien en los organismos de derechos humanos, que salieron a cuestionarlo y lo obligaron a disculparse y aclarar sus dichos.



"No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado", enfatizó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.



Además, el jefe de Estado pidió que "nadie crea" que niega "el horror vivido", y precisó: "Como siempre debemos estar unidos para que el nunca más que pregonamos sea nunca más en la Argentina".



"Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", expresó el Presidente.

En esa sintonía, Alberto Fernández aclaró: "A lo largo de mi vida, como hombre de derecho que soy, siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los habitantes de nuestra Patria".

