El Consejo Nacional del PJ definió la hoja de ruta electoral del partido

El Consejo Nacional del Partido Justicialista fijó el 5 de marzo para realizar el Congreso Nacional partidario mientras que el 3 de mayo es la fecha donde se llevarán adelante las elecciones internas para renovar autoridades.

La hoja de ruta electoral se definió durante un cónclave en la histórica sede del PJ en Matheu 130, donde asistieron cerca de 50 consejeros de los 70 que integran el órgano.

El plenario del 6 de marzo en el microestadio de Ferro será para cumplir con los formalismos de convocatoria a las elecciones, en las que deberá cumplirse el principio de la paridad de género en la confección de las listas, y que se llevarán a cabo tres días antes de que caduquen los mandatos de las actuales autoridades.

Si bien hay expectativas para llegar a una lista de consenso que evite una disputa frontal entre distintos sectores, hoy por hoy hay dos nombres con peso propio que sobrevuelan las discusiones: por un lado su actual presidente, José Luis Gioja, y por el otro el gobernador kirchnerista de Chaco, Jorge Capitanich.

Fuentes cercanas a Gioja aclararon que el ex gobernador sanjuanino no hará campaña pero reconoció que "si hay un consenso amplio y generalizado" para que continúe al frente del partido, y no hay internas, no le va a escapar al desafío de mantener la silla de jefe partidario.

"Es un hombre orgánico del PJ, que escucha a los gobernadores, a los intendentes, a los dirigentes con peso territorial y también a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner.

Todos los consejeros le reconocen haber tenido un rol clave en el proceso de unidad que derivó en la conformación del Frente de Todos y que un presidente peronista vuelva a la Casa Rosada", señalaron sobre las credenciales del actual diputado nacional.

Sin embargo, desde Chaco asoma Capitanich con vocación de encabezar, y apuntala sus aspiraciones en su proyecto para subordinar al PJ a una coalición política permanente de partidos al estilo del Frente Amplio uruguayo.

De hecho, la idea que sembró Capitanich tiene el visto bueno del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con quien se sentó semanas atrás para conversar sobre el proyecto, aunque la iniciativa quedó stand by ya que desde el Gobierno se consideró que no es oportuno utilizar tiempo en la "rosca política" en medio de urgencias económicas y sociales.

De Pedro fue uno de los tres ministros nacionales que participaron del encuentro en el PJ: los otros que dieron el presente fueron Agustín Rossi (Defensa) y Felipe Solá (Cancillería).

También fueron de la partida los vicepresidentes del PJ, Daniel Scioli, Leonardo Nardini, Lucía Corpacci y Rosana Bertone; los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis); el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Neder; el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans; el senador nacional Jorge Taiana, y el apoderado, Jorge Landau.

El sindicalismo estuvo representado por el jefe de la CTA, Hugo Yasky, el secretario general de la CGT Héctor Daer y otros integrantes de esta última central obrera como Andrés Rodríguez (UPCN), Víctor Santa María (Suterh) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

También estuvieron intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Fernando Gray (Esteban Echeverría); y los dirigentes Daniel Filmus, Sergio Urribarri, Domingo Peppo y Rubén Marín, entre otros.

Fuente: Noticias Argentinas