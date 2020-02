Condenaron a 13 años de prisión a los hermanos Lanatta y 7 a Schillaci

Los hermanos Cristian y Martín Lanatta fueron condenados este lunes a 13 años de prisión, mientras que Víctor Schillaci recibió una sentencia se siete años, por el tiroteo en el que hirieron a dos policías ocurrido cerca de la localidad de Ranchos, luego que se fugaran de la cárcel de General Alvear.

La condena por "tentativa de homicidio agravada" fue emitida por el Tribunal Oral y Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata en el marco de un juicio abreviado.

Pese a el fallo, Martín Lanatta, uno de los condenados, aseguró que no participaron del hecho.

"Nosotros no pasamos por Ranchos y tampoco utilizamos el vehículo que figura en el expediente. Se ha acordado un juicio abreviado que no implica culpabilidad, simplemente por una cuestión técnica, para continuar con la progresividad de las otras penas", sostuvo en declaraciones a la prensa con esposas colocadas en sus manos.

Por su parte, la policía actualmente retirada Lucrecia Yudatti, quien fue agredida en la ocasión junto a su compañero Fernando Pengswath, presenció el juicio y se manifestó "conforme" con el fallo.

"Me da mucha bronca verlos y que hablen de humanidad porque no la tuvieron con nosotros. Pero agachan la cabeza y yo la tengo bien alta", expresó por el hecho la ex policía que quedó con graves secuelas por la agresión.

Por la fuga que ocurrió el 27 de diciembre de 2015, los tres ya habían sido condenados a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, y también a 10 y 8 años por un incidente en el que se enfrentaron a tiros con gendarmes e hirieron a uno, robaron un utilitario y balearon una camioneta de Gendarmería en la provincia de Santa Fe.

Tanto los hermanos Lanatta como Schillaci enfrentaron cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que el 31 de diciembre de 2015, tras cuatro días de haberse escapado del penal, y en una camioneta Ford Ranger, se toparon con una estación de control policial en la ruta provincial 20, a las afueras de la localidad de Ranchos y se tirotearon con los efectivos. Tras el hecho, los policías Yudatti, de 37 años, y Pengswath, de 28, resultaron heridos.

Los Lanatta y Schillaci ya habían sido condenados en el año 2012 a la pena de prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto de 2008, en el que fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculados al tráfico de la efedrina.

Fuente: Noticias Argentinas