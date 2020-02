Financiera ilegal: quedó detenida la ex mujer de uno de los imputados

Este lunes por la mañana se presentó a declarar en Tribunales Federales de Córdoba una quinta persona investigada por la financiera ilegal desmantelada la semana pasada en barrio Villa Belgrano.

Se trata de Melina Manelli, ex pareja de Diego Sánchez, uno de los detenidos durante el megaoperativo en donde se secuestraron 1,3 millones de dólares, 8 millones de pesos, lingotes de oro, camionetas y motos de alta gama y armas de cacería.

El abogado defensor Justiniano Martínez dijo que se pidió la prisión domiciliaria, ya que tiene una hija menor de 5 años y que aún no se le ha informado cuál es la imputación para la mujer.

En declaración a Cadena 3 aclaró que Manelli "se puso a disposición del juez".

"Luego de haber hablado con ella y con su ex esposo Diego Sánchez, puedo decirle con certeza que esta chica no tiene absolutamente ninguna vinculación con los hechos que se están investigando, más allá de la que puede tener como ex mujer." afirmó Martínez.

La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Vidal Lascano. Los otros cuatro detenidos son además de Sánchez, Pablo Rueda, Martín Azar y María del Milagro Martínez.