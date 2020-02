Denuncian que el Municipio dio de baja un programa de salud mental en los CPC

30 profesionales que integran el Programa Inclusivo Educativo Social (PIES) denuncian que la gestión de Martín Llaryora no permite que realicen su labor de apoyo a niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje en los CPC.

Según destacaron, en 2019 firmaron un convenio con el ex intendente Ramón Mestre que autorizaba ocupar los espacios físicos de los CPC y centros vecinales. "Reconocieron el trabajo que veníamos haciendo hace muchos años. Por ejemplo, en el CPC de Empalme y Chalet San Felipe, estuvimos entre cuatro y cinco años", resaltaron.

"El inconveniente surgió este año, con la nueva gestión del intendente Martin Llaryora no permiten que el programa siga funcionando en los CPC de la ciudad. Lamentablemente no nos han recibido, no hemos podido comunicarnos con las nuevas autoridades, y la verdad que es preocupante que nos nieguen un espacio que es para la comunidad y para los niños con discapacidades, sin tener recursos para abonar una obra social. Desde los directores de los cpc tampoco hay una respuesta a la demanda", agregaron.

Entre los integrantes del programa PIES se encuentran psicólogas, pedagogas, fonoaudiologas y profesoras en educación especial, que solo en el año pasado atendieron a mas de 500 chicos en las diferentes sedes cobrando una tarifa social de $180. "Apunta a aquellas familias que no pueden abonar una obra social. Cabe destacar que no pertenecemos a ningún partido político, ni recibimos ayuda del Estado", finalizaron.