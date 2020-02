Fernández se mete de lleno en la discusión salarial con la CGT

El presidente Alberto Fernández almorzará mañana con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Casa Rosada, en el marco de una serie de reuniones que mantendrá en los próximos días con varios gremialistas.

La reunión por parte de la central obrera estará encabezada por Hector Daer y tiene como objetivo analizar la situación económica y hablar de las paritarias del año, en momentos en el que Gobierno pidió acordar sumas fijas y no porcentajes, hasta tener el panorama más claro de lo que sucederá con la renegociación de la deuda.

"Esta semana empiezo una serie de reuniones con sindicalistas para organizar estas cosas. Son muy importantes, quiero que sean parte de este tiempo, no solo que se sienten a las mesas paritarias", había señalado el Presidente el lunes pasado, al tiempo que precisó: "Antes de que empiece (la negociación paritaria) me he ordenado la agenda para hablar con todos ellos.

"Lo que sí busco es evitar todo mecanismo de indexación de la economía y la cláusula gatillo es un método de indexación", expresó. En ese marco, el jefe de Estado recibió este miércoles a Moyano, quien asistió a Balcarce 50 por un encuentro que tenía pautado con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

La última vez que el líder camionero concurrió a la Casa Rosada fue el pasado 27 de diciembre, cuando participó de un encuentro convocado por el Presidente para firmar el acta de Compromiso para el Desarrollo y la Solidaridad, en el que estuvieron presentes sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales.

Fuente: Noticias Argentinas