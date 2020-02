Luego de estar en el ojo de la tormenta durante toda la jornada debido a su designación como Embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín señaló que tomo la decisión “luego de hablarlo con distintos dirigentes del partido (UCR), con muchos de quienes no compartimos posiciones sobre el escenario político pero sí un profundo respeto”.

“La responsabilidad que me tocará ejercer es una responsabilidad de Estado. Estoy convencido de estar haciendo lo que debo: mientras parece que nos acercamos peligrosamente a la fractura de la sociedad por dirigentes que no hacen más que estimularla con posiciones irreductibles, decido apostar por una democracia respetuosa de la pluralidad de ideas y donde la representación del Estado, en democracia, constituya un deber de la dirigencia”, señaló el ex candidato presidencial.

En su mensaje vía Twitter, Alfonsín recordó que su padre había designado embajadores del Partido Justicialista, a los que “nunca les pidió que dejen su bandería política”. “Soy consciente: en medio de esta ‘grieta’ que nos impide desarrollarnos como Nación, esta decisión también genera posturas encontradas. Las respeto a todas, así como espero que se respete una decisión tomada desde la más profunda honestidad y con el mayor sentido patriótico”, aseguró.

En ese sentido, señaló: “Acepto la propuesta del Sr Presidente con agradecimiento por su confianza y por su ejemplo de amplitud; y con la expectativa de poder trabajar en la promoción de nuestras empresas pymes, de nuestra capacidad de generar valor, de nuestra ciencia, de nuestra diversidad territorial y productiva y en la agenda común de realidades, desafíos y sueños que compartimos Argentina y España.”