“No deben identificarse los hongos ni por Internet ni a las apuradas”

Hace una semana conmocionó a la comunidad la muerte de un turista riocuartense de 36 años al consumir un hongo en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.

Al respecto, La Nueva Mañana entrevistó al micólogo e investigador del Conicet, Francisco Kuhar, quien comentó sobre las características y efectos de este llamado “hongo de la muerte”, Amanita Phalloides.

En lo referente al hecho en Santa Rosa de Calamuchita, y dadas las informaciones equívocas que se dieron respecto al hongo que causó el fallecimiento, aclaró que no es cierto que el mismo provoque envenenamiento a escasas horas de haberse consumido.

"Esto no es así. Tarda mucho en hacer efecto y puede provocar unos dolores de estómago en unas horas”, comenzó contando Kuhar.

Teniendo en cuenta que el afectado se dedica al arte culinario, acotó: "En primer lugar, es notable que una persona que se dedica a la cocina se haya confundido. Esto nos tiene que llamar más la atención sobre las precauciones que se deben tener, puesto que se trata de una especie que se confunde, probablemente, con los champignones silvestres. Muchas veces lo que sucede es que al recolectar, estos juntan varios y sin querer va una de estas confundidas y al prepararlos, se mezclan todas y se produce una desgracia como esta”, agregó el micólogo.

Francisco Kuhar, micólogo e investigador de Conicet.







- ¿Qué tipo de asesoramiento brindan desde el instituto?

"Nosotros trabajamos todo el año en nuestro Laboratorio de Micología del Imbiv (Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal) y siempre tenemos una guardia por lo tanto estamos atentos a las posibles consultas sobre hongos venenosos. Asimismo, tenemos la página ´Hongos de Argentina´, donde también estamos atentos, por lo menos a reenviar las consultas o inquietudes más complejas a los laboratorios, porque hay cosas que no se pueden trabajar por Internet. Esto resulta muy importante saberlo, pues no se deben hacer identificaciones a las apuradas, por fotos ni nada de eso. Cuando las envían a las páginas no es lo más adecuado por ello le decimos a la gente que “no consuma nada identificado por fotos”.

Diferentes especies

Respecto a la especie de hongo que produjo el envenenamiento, precisó: “Este se trata de un hongo de los que nosotros llamamos “hongos de latencia larga”, porque provoca unos síntomas a las pocas horas pero que no son graves, como por ejemplo: malestares digestivos que eventualmente pueden tener vómitos o diarreas, pero luego producen en poco tiempo un mejoramiento y ello hace que la gente se quede tranquila y no vaya al médico. Cuando ocurre la segunda tanda de síntomas, que puede suceder uno o dos días después, ya es casi irreversible el envenenamiento”, sostuvo.

- ¿Por qué se produce el envenamiento?

"Esto se debe a que la toxina del hongo comienza a circular por la sangre y cada vez que pasa por el hígado o los riñones los va dañando cada vez más y normalmente si no se hospitalizó a desde el primer momento, ocurre que la persona debe someterse a un trasplante de hígado urgente y es muy difícil de conseguir el órgano apenas llega el paciente al hospital".

"El mensaje que es imprescindible transmitir: primero, no consumir hongos silvestres. El segundo, en tanto, es que no existe una característica que permita distinguir que los hongos son venenosos sin saber de qué especie se trata. No existe una característica común de todos los hongos venenosos. Esto también intentamos transmitirlo a cada momento porque, en general, la gente sigue preguntando cómo sé que un hongo es venenoso y, repito, no existe una forma de saber si es o no venenoso. Se debe identificar la especie y en base a ello uno busca la información sobre la especie”, concluyó el investigador.