Nicolás Trotta: “Este año el salario docente le tiene que ganar a la inflación”

A pesar de su edad (43), Nicolás Trotta ocupó diversos cargos en la administración pública pero desde diciembre asumió un desafío mayor al frente del Ministerio de Educación de la Nación. Que la educación vuelva a ser una herramienta de transformación social, que la Argentina tenga nuevamente paritaria nacional docente y recuperar la inversión para su cartera son temas que respondió en la entrevista con LNM.



¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la educación y cómo encontró la cartera educativa?

Nosotros encontramos un ministerio que no tenía diálogo con los actores del sistema educativo, un marcado conflicto con el sector docente y un espacio muy desgastado en las conversaciones con las distintas jurisdicciones educativas, principalmente con las provincias. Encontramos también una realidad educativa que confirma que la escuela no está exenta de la crisis social que atraviesa la Argentina, y también puedo destacar que encontramos un ministerio que fue absolutamente pasivo frente a los procesos de desinversión educativa que transitó nuestro país durante el gobierno de Macri, que dejó de lado los importantes consensos que se habían construido a partir de la Ley de Financiamiento Educativo que permitieron encauzar a la educación como una prioridad en materia de inversión pública. Y se llegó al 2015 con una inversión educativa del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) y ese proceso se interrumpió desde el año 2016 y terminamos el 2019 con una inversión muy inferior.

¿Va a recomponer esa inversión que dejó abandonada por el ajuste el anterior gobierno?

Es parte de la discusión en la paritaria nacional, de iniciar un camino que nos permita, como se hizo a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, volver a transitar un proceso creciente de inversión educativa que nos permita en los próximos cuatro años cumplir el objetivo que la inversión en educación llegue al 6%.

¿Qué otros desafíos tiene su gestión?

Que la educación vuelva a tener la centralidad que perdió en los últimos cuatro años, no solo en el diseño sino también -como dije- en la inversión educativa. Nosotros creemos que es fundamental que la escuela vuelva a ser ese espacio de profunda transformación social que es lo que necesita hoy nuestro país. Para nosotros imaginar una escuela es que tenga la capacidad de romper las profundas desigualdades sociales que hoy transita la Argentina, que sea un espacio que nos permita dar esa respuesta.

¿Cómo será la relación con los sindicatos docentes?

Nosotros dimos un paso fundamental que es marcar, más allá de diferencias que puedan existir o aparecer en determinados momentos, que el diálogo tiene que ser el camino para el diseño y para la ejecución de las políticas educativas. Nosotros queremos institucionalizar diálogo no solo donde muchas veces no existía sino también donde existía conflicto, y la propia institucionalización de la Paritaria Nacional Docente es un mensaje contundente en ese sentido.

¿Es una reivindicación para el sector la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente?

Por supuesto, nosotros creemos que era una demanda de las organizaciones sindicales que se encuadra en la misma mirada que tenemos nosotros. Para nuestro gobierno es fundamental imaginar todas esas instancias de diálogo, de encuentro como es la paritaria nacional como un ejercicio indispensable para pensar cómo transitamos las políticas educativas que la Argentina necesita.

El tema salarial siempre fue motivo de rispideces en este sector, ¿buscan recomponer el salario docente?

El instrumento para resolver las cuestiones salariales es la paritaria nacional, pero también se discuten otros componentes que para nosotros son centrales y en ese sentido creemos que el ejercicio es desplegar desde el primer día esa agenda entre todas las jurisdicciones educativas, y también entre las distintas organizaciones sindicales. Hay que discutir el piso salarial en la Argentina, hay que discutir también lo que debe ser el esquema de recomposición salarial. Nosotros estamos planteando en ese sentido que los salarios en este 2020 le tienen que ganar a la inflación y es un compromiso que asume nuestro gobierno. Estamos planteando en la paritaria una negociación que permita esa reconstitución a partir de lo que va a ser un diálogo constante porque creemos que hay que ver cómo responden también las distintas políticas antiinflacionarias que está desplegando nuestro gobierno. Pero en la agenda también están los temas de formación docente, de evaluación, el análisis de los planes nacionales que estamos impulsando, metas pedagógicas y educativas para las distintas regiones de la Argentina. Nos parece que es importante trazar esta agenda de trabajo y obviamente también pretendemos que incluya este objetivo que trazábamos de cómo logramos cumplir las leyes que hoy están vigentes y que están siendo incumplidas, como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, solo para mencionar algunas.

¿Qué políticas implementará para los niveles secundarios y terciarios técnicos del país?

Lo que nosotros planteamos es la posibilidad de darle mucha centralidad a toda esta instancia de la educación técnica, entre otras cuestiones volviendo a cumplir la Ley de Educación Técnica que establece una inversión del 0,2% del presupuesto nacional para financiar y fortalecer la educación técnica, con el objetivo de volver a articular estas instituciones educativas con el propio perfil productivo que queremos para la Argentina.

¿Van a recomponer o mejorar los planes para los estudiantes de escasos recursos?

Son planes que algunos de ellos están vigentes pero que han sufrido un esquema de pérdida de valor de cada uno de los derechos que se implementaron en su momento. Pero nosotros estamos terminando de diseñar una política focalizada en buscar a todas las personas que han perdido o que hoy no están percibiendo el derecho a la AUH por no poder acreditar la escolaridad, no solo para que vuelvan estos niños y adolescentes que son 440 mil en la Argentina sino también desplegar las políticas que permitan que ellos una vez que vuelvan a la escuela puedan no abandonar o que no se produzca un desgranamiento como se ha producido. Estamos pensando eso en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

El Presidente busca articular mucho su ministerio con otros como el de Desarrollo Social o el de Trabajo en planes recientemente lanzados, como Argentina Hace o El plan Argentina Unida para la Educación y el Trabajo. ¿Cuál es el objetivo?

Creemos que la articulación en ese sentido es fundamental y parte de lo que presentó el Presidente es la necesidad de trabajo para mejorar la infraestructura escolar de cara el inicio del ciclo lectivo y en articulación con toda la economía popular que también permita que muchos beneficiarios de los distintos planes sociales puedan acceder a un trabajo en nuestras escuelas.

