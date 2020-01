El proyecto de Talleres en el fútbol femenino explicado por Russo

Este lunes 3 de febrero retorna a los entrenamientos el fútbol femenino de Talleres, con la mira en el inicio del torneo de la Liga cordobesa que arrancará en el mes de marzo.

El plantel todavía no está confirmado, ya que están previstas algunas pruebas y demás. Se estima que unas 40 chicas se presenten al primer día de trabajo. Y entre las caras nuevas habría una "vieja conocida". Se trata de la juvenil Catalina Ongaro, que retornaría tras su paso por la UAI Urquiza en el certamen semiprofesional de AFA.

En la previa al inicio de la pretemporada en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con el técnico del femenino de las "Matadoras", Miqueas Russo, que explicó sobre el proyecto que el club de barrio Jardín tiene en marcha y evoluciona año a año.

"Desde que llegue a Talleres ha sido un aprendizaje constante. Estoy muy contento de estar acá. Lamentablemente sigue siendo un tabú trabajar con mujeres en el fútbol, y para mi es lo mismo, lo disfruto mucho de estar trabajando con estas chicas".

El lunes habrá unas 40 jugadoras en el entrenamiento, pero el proyecto femenino del Albiazul también comprende la Escuela de fútbol, donde hay más de 25 chicas de entre 11 y 17 años. Y Russo explica que "también en la Escuela hay jugadoras libres, porque no es que las que se probaron les decimos que no, las que no quedan tienen la posibilidad de quedarse en la Escuela de fútbol, donde allí están los mismos lineamientos de entrenamiento que el equipo principal".

“Tenemos chicas grandes y juveniles con experiencia, que tienen tres o cuatro años jugando en la Liga cordobesa. Entre todas se están amalgamando muy bien, y eso nos da frescura, intensidad. Deben seguir madurando y seguir complementándose con las chicas que hace más años que están", expresa el DT con respeto a ese equipo principal que el año pasado le peleó el certamen de la Liga a Belgrano, y además disputó la final de la Copa Córdoba, donde perdió por penales.

Este es el tercer año del proyecto que encabeza Miqueas Russo en Talleres. Previamente el entrenador, que también es profesor de Educación Física, trabajó Atalaya, Lasallano tanto de DT como de preparador físico, estuvo un par de años en las inferiores de Instituto hasta que llegó al club de barrio Jardín a trabajar en las Escuelas de fútbol y le llegó la oportunidad de estar en el primer equipo femenino.

"Cuando llegamos hicimos un diagnóstico de lo que había y sabíamos que contábamos con chicas juveniles que seguro iban a ser observadas por la Selección e iban a tener las oportunidades. Por sus características. Esas convocatorias que se dieron también hicieron que muchas chicas se acerquen. Para el lunes tendremos unas ocho chicas de unos 15, 16 años que vendrán a probarse para que las observemos. Eso quiere decir, entonces, que Talleres está siendo captador de jugadoras de esas edades y que desde AFA las están mirando", explica.



- La sensación es que Belgrano gana siempre, salvo en el 2018 que salió campeón Racing, pero las "Piratas" tienen una hegemonía. El año pasado ustedes mostraron una evolución, incluso la final de la Copa Córdoba la perdieron por penales ante ellas. ¿Sigue habiendo diferencia con Belgrano?

- Desde que empezamos ya sabíamos la diferencia que había. Cuando nosotros arrancamos, el clásico anterior, Talleres había perdido por cuatro goles ante Belgrano. Entonces la diferencia era grande. Pero que se fue achicando, pero porque el club apostó por el proyecto que teníamos, a la evolución de estas chicas que fueron creciendo. El año pasado vinieron refuerzos de otros clubes que le dieron un salto de calidad. Muchas cosas, fue la primera vez el año pasado que Talleres sale segundo en un torneo largo, había salido campeón en un torneo corto, pero en uno largo le había costado. Son objetivos que se fueron dando. Obvio que estar en Talleres implica querer ganar y estar en los puestos altos. Pero sabíamos ante quién nos enfrentamos y el proyecto al que nos enfrentábamos. Belgrano es la madre del fútbol femenino en Córdoba y nosotros vamos camino a competirles. Cada vez los partidos son más parejos; y eso hace, también, que la gente se acerque. Crecemos todos.

- ¿Qué te provoca que por ejemplo Catalina Primo, que estuvo en el 2019 con ustedes, deje Talleres para hacerse profesional en la UAI Urquiza, como antes pasó con Cata Ongaro?

- Hay dos miradas. Una que dice que el trabajo da sus frutos y que las chicas están dando un salto de calidad, que se hagan profesionales. Y el otro es, qué lastima que no podemos sostenerla. No poder sostener una chica juvenil para que ese salto lo pueda dar después de que le haya brindado más cosas al club. Hoy la situación está planteada de esa forma. Entendiendo eso, está bueno que se vayan por esas razones. Pero como decía, se va ella, y vendrán otras, y eso provoca todo lo otro.

- En ese marco, ¿ves muy lejos que en Córdoba llegue al menos un semiprofesionalismo del fútbol femenino?

- Es complejo, y la situación del país no ayuda. Pero yo soy optimista que más temprano que tarde se va a dar... Va a tardar, pero va a llegar y yo soy optimista.

- ¿Y en Talleres cómo están las chicas, reciben alguna beca, sueldo, o es todo amateur?

- En Talleres el fútbol femenino es amateur. No tienen que pagar, el club les brinda los profesionales, las canchas, las instalaciones, la ropa de entrenamiento, pero no hay becas, ni sueldos. Todavía no, pero tenemos el apoyo del club.

"Con Esteban Fernández, el PF, nos han tocado grandes grupos de chicas en Talleres. Chicas impecables, cien puntos. Les damos siempre gracias porque son fantásticas".

- ¿Cómo ves el nivel de juego de la Liga cordobesa?

- La Liga está en ascenso, y creo que para este año se tomarán algunas medidas para que siga creciendo. Mientras mejores jugadoras jueguen en la Liga, mejor será el nivel, mejor serán los clubes, y mayor visibilidad desde AFA tendremos... Es muy posible que Catalina Ongaro vuelva y eso nos dará un plus. Se están haciendo cosas para que mejore la Liga.

- Se habla mucho de Paulina Gramaglia, que es, además figura en la Seleción juvenil, ¿qué se puede esperar de ella? ¿Cuánto tiempo nos quedará para disfrutarla en Córdoba?

- Paulina no tiene techo. Y no solamente es una gran jugadora de fútbol, sino que es una excelente persona. Es una chica involucrada con situaciones sociales, abanderada en su colegio, recibe premios. Tiene un montón de cosas que la definen, y ella sabe muy bien el lugar que está ocupando. Tranquilamente con todas las cosas que le están pasando podría haberse desenfocado. Pero ella está muy bien orientada por su familia. Si ella quiere, tendrá un futuro muy importante, en Buenos Aires, en Europa, en la Selección. La vemos y nos damos cuenta de la importancia que tiene ella en un equipo. Por eso aprovecho para invitarlos a todos que vayan a la cancha a verla jugar, como a todo el equipo.