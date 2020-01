El cordobés Ignacio Carballo, el número uno del país en lanzamiento de bala

Juan Ignacio Carballo se convirtió en el número uno del ranking argentino de lanzamiento de bala.

El deportista oriundo de Villa General Belgrano se subió a la cima del rankins tras el retiro de Germán Lauro.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son el gran objetivo de "Nacho" para esta temporada. Deberá alcanzar el puesto 32 del ranking mundial, y eso le le permitiría clasificar a la gran cita olímpica.

"En 2020 son los Juegos Olímpicos, confío en que tengo una chance de clasificar por puntos, para eso debo meterme entre los mejores 32 del mundo. ¿Cómo? Compitiendo y dando buenas actuaciones en los torneos mas importantes del año. Lo quiero y lo creo... voy a intentarlo", se expresó el atleta cordobés en sus redes sociales.



A pesar del gran momento y lo que significa llegar a la cima nacional, "Nacho" Carballo se expresó en una entrevista con la Cooperativa Al Toque Deportes, y dijo: “Que se haya ido (Lauro) y me deje ahora en el puesto uno del ranking debería, para la lógica de cualquier persona, beneficiarme. Debería tener más apoyo y ser más considerado, pero no. Hasta ahora no me ha cambiado en nada. Vamos a ver durante el año que pasa.”

El atleta, que, además es estudiante en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde está cursando Educación Física y trabaja también como preparador físico de distintos deportistas, entre ellos el campeón del mundo de MMA Emiliano Sordi, busca sponsors, ya que para solventar su profesión hay muchos gastos elevados, y más teniendo en cuenta los viajes.

A propósito, el próximo compromiso para Carballo será el Sudamericano Indoor que se disputará desde mañana hasta el 2 de febrero en Cochabamba, Bolivia. Viaja representando a la Selección argentina de atletismo.