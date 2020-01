Básquet: Instituto le ganó a Libertad 82 a 61 en el Sandrin

Después de haber finalizado el Súper 20, la Gloria volvió a tener participación en la Liga Nacional. No lo hacía desde que le ganó a Boca en el Sandrín y volvió al ruedo enfrentándose contra Libertad de Sunchales.

Romano inició el partido con un doble y Lockett lo hizo para la visita. Con una buena jugada, Cuello empató el partido en 6 pero el rival no se quedó atrás y se puso en ventaja por 2. En un ida y vuelta, Clancy sumó para la Gloria que buscaba sacar ventaja y la visita no lo dejaba. Faltando 4:30 de juego, el “Sepo” movió el banco e ingresó Rupcic por Clancy. El “Panda” intentó de a tres pero no pudo anotar.

Quien si lo hizo fue Rupcic y la Gloria ganaba por 6. Libertad achicaba la diferencia con una buena jugada colectiva y ponía el tanteador 15 a 14. En un comienzo parejo, Instituto se llevó el primer cuarto ganando 21 a 16.

El albirrojo no supo definir el balón inicial del segundo cuarto. Luego de que Cuello robó la pelota, entre Scala y Rupcic no pudieron convertir. Phillip Fayne II lo hizo para la visita y Reyes para el conjunto albirrojo.

A los 2:08 de juego, Libertad dio vuelta el marcador (23-25) pero rápidamente Espinoza se encargó de poner el partido a su favor con un doble. Romano rompió el empate en 27 con su triple quedando 3:40 por jugar. Espinoza se hacía fuerte en defensa y robó el balón para irse a toda velocidad a marcar dos puntos más. El albirrojo cerró la primera mitad arriba en el tanteador, 37 a 35. La máxima ventaja que manejó el equipo cordobés hasta el momento fue de 6. Con un Espinoza importante marcando 13 puntos.

El tercer cuarto comenzó con una buena lectura de Romano que vio a Clancy solo en la zona pintada y convirtió su doble. Libertad no pudo resolver en su ofensiva y Cuello con un triple y un doble se ponía en 44 a 35. Quedando 5:50 en el reloj la Gloria sacaba 11 de ventaja con libres de Cuello. En el tercer cuarto, Sam Clancy se encendió y marcó varios dobles seguidos por lo que fue aplaudido por la hinchada cuando se fue al banco. El doble de Cuello fue el último tanto del tercer cuarto que terminó a favor de Instituto, 57 a 50.

El albirrojo lograba alejarse de su rival, lo que llevó a Sebastian Saborido a pedir minuto faltando 7:26 del cierre del juego. El juvenil Federico Pedano, que tuvo más participación que en otros partidos, marcó para la Gloria que se imponía 67 a 52. Libertad buscaba con tiros de a tres pero no encontraba una buena efectividad. Con el “vamos los pibes” retumbando en el Sandrín, Tulian marcó dos puntazos y el “Sepo” puso en cancha también al juvenil Bachiochi.

Instituto cerró el partido con 4 de sus juveniles en juego y se reencontró con la victoria. El conjunto del “Sepo” Ginóbili derrotó a Libertad 82 a 61. El goleador de la noche fue Martin Cuello con 24 tantos y para la visita Fayne II con 19. En el próximo partido le tocará enfrentar a Boca de visitante.