Jorge Sappia: "El radicalismo no tiene nada que ver con estos derechosos"

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, consideró este lunes que "Cambiemos murió el 27 de octubre" pasado cuando fue derrotado por el Frente de Todos, y señaló que hay que "sacar al Comité Nacional del radicalismo" de esa coalición opositora que integra junto al PRO y la Coalición Cívica.

"Cambiemos murió el 27 de octubre. Ya no tiene sentido seguir hablando de Cambiemos, no existe más. Tenemos que sacar al Comité Nacional de ese ámbito", exhortó. No obstante, se mostró pesimista al indicar que "la dirigencia radical no tiene voluntad de que esto cambie".

Muy crítico de sus correligionarios, el dirigente afirmó que el "Comité Nacional del radicalismo apoyó al gobierno de Macri a cambio de nada", ya que no fue "objeto de consulta".

"El radicalismo no fue parte del gobierno de Cambiemos. El Comité Nacional del radicalismo apoyó al gobierno de Macri a cambio de nada. La UCR no fue objeto de consulta y la dirigencia radical se prestó a una sumisión silenciosa", lamentó en declaraciones a radio El Destape.

"El radicalismo no tiene nada que ver con estos derechosos y conservadores que gobernaron el país durante los últimos cuatro años", sentenció.

