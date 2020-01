Hipotecados UVA se movilizarán tras los anuncios del Gobierno

El Colectivo Nacional Hipotecados UVA se movilizará este jueves desde las 17.30 en todo el país, tras los anuncios realizados por el Gobierno nacional.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró este lunes que "a fin de mes" habrá una propuesta oficial para una solución de "al menos mediano plazo" para quienes tomaron créditos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), pero aclaró que esto no será para todo el universo de 130.000 deudores.

En ese sentido, los autoconvocados reclamaron una atención integral y urgente por parte de la gestión de Alberto Fernández y del Banco Central en relación a la “problemática UVA”. Además, pidieron ser convocados a una mesa de diálogo.

“La inflación no cesa y el deterioro en nuestra calidad de vida se acrecienta día a día. Reclamamos que la solución alcance a todos los hipotecados y que no se fijen límites arbitrarios, ya que todos padecemos la indexación de las cuotas y el capital. La vivienda no es un negocio, es un derecho que garantiza la Constitución”, remarcaron a través de un comunicado.

La protesta central se realizará frente a la sede del Banco Central, ubicada en calle Reconquista 266 de la Ciudad de Buenos Aires.

También se sumarán movilizaciones en Cordoba, Rosario, Tucuman, Misiones, Mar del Plata, Salta, Neuquén, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Capitán Sarmiento.

