A días del estreno: Lectura conjunta de Mujercitas en Argentina

El 30 de enero se estrena en Argentina la nueva versión cinematográfica del clásico de Louise May Alcott, "Mujercitas". La historia de las 4 hermanas March, fue publicada por primera vez en 1868 y desde allí no pararon las ediciones, las versiones en cine y las traducciones a los países de otra lengua como el nuestro.

A días del estreno de una nueva versión, se realizan diferentes eventos como parte de la campaña de instalación de la película, así como iniciativas de algunas de las protagonistas, como Emma Watson quien uso su cuenta de instagram para mostrar lugares en el mundo donde dejo versiones del libro.

En nuestro país, se está realizando una lectura conjunta por iniciativa del grupo Brujas Bucaneras, que es uno de los equipos del juego-cadena de regalo de libros Libergia, creado por Luis Paredes en el año 2019.

La Lectura Conjunta funciona en un grupo de whatsapp que se abrió a mediados de diciembre y que durará tentativamente hasta fines de enero. Las instrucciones no son más que convites a comentar una diversidad de temas relacionados a la obra Mujercitas, sus protagonistas, la autora y testimonios de la lectura o re lectura del clásico.

"Hemos compartido una infinidad de ediciones diferentes, vigentes y de las infancias de cada una. Hemos conversado sobre las diferentes traducciones y las implicancias que giran alrededor de estas, sobre los Clubes de lectura o experiencias similares en las que participamos como inspiración del libro, la identificación o no con las protagonistas" reza uno de los tantos testimonios recogidos en el blog: Lectura Conjunta de Mujercitas

En el grupo de lectura conjunta actualmente hay 86 lectoras activas

Las participantes de la lectura, que son en su mayoría mujeres que ya han leído la obra en su infancia, aunque hay varios varones y mujeres que están aprovechando la LC para encontrarse con la obra por primera vez, son de muchas ciudades diferentes del país, incluso hay un par de otros países y estamos organizando "aquelarres" para ver la película con los compañeros de lectura cercanos en geografía.

Grupos de Lectura Siglo XXI

Otra situación es que gracias a la tecnología algunas de las participantes buscaron sus viejos libros de infancia, mientras que otras leen en sus dispositivos digitales, hay quienes están aprovechando a leer en el idioma original y se pueden realizar comparaciones entre versiones.

Además en la cuenta oficial de instagram de las Brujas bucaneras, pueden escucharse capítulos del libro grabado por las participantes del grupo.

La mirada de Mujercitas en la infancia no es la misma, hoy cuando las luchas de géneros no se ocultan, con la revolución de las hijas, Louise May Alcott recibe otras respuestas al escrito original y también incentiva debates enriquecedores donde, la lectura, como siempre abre caminos.