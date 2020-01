Javier Gandolfi: "Hoy creo que si, que fue mi última pretemporada"

"Soy muy agradecido al fútbol y muy respetuoso, y hoy creo que si, que fue mi última pretemporada", sorprendió Javier Gandolfi en declaraciones al programa Futbolémico. Aunque, inmediatamente, aclaró: "Cuando llegue junio veremos... El día que me levante y me cueste ir a entrenar, me quedo en mi casa y le digo muchísimas gracias al fútbol".

El experimentado defensor de Talleres resaltó: "Hoy sigue disfrutando, y disfruté mucho esta pretemporada... A esta altura de mi carrera poder terminar otra pretemporada me hace sentir muy bien".

Por otra parte, Gandolfi se manifestó sobre su rol en el club de barrio Jardín y sostuvo: "Estoy para aportar desde el lugar que me toque, me sentí bien en los amistosos que fui titular... Me siento bien y contento, siempre voy a apoyar desde donde me toque... Hemos tenido grandes maestros como el 'Cholo' (Guiñazú) y Mauricio (Caranta). El líder se hace y va naciendo. Ojala con el tiempo haya gente que pueda serlo".