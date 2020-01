Carlos Paz: gastronómicos pedirán que se controle la exhibición de precios

Luego del episodio ocurrido en el bar de Carlos Paz "El Árabe", donde una clienta criticó haber abonado $3450 por una picada para cuatro personas, empresarios gastronómicos y hoteleros de dicha ciudad defendieron el rubro y ofrecieron una conferencia de prensa.

Desde la confitería Junior B de la ciudad turística, anunciaron que enviarán una nota al municipio pidiendo que se pronuncie sobre el tema y que realice los controles pertinentes para que todos los restaurantes y bares exhiban la carta previo a la atención al cliente.

Además, desplegaron sus propias cartas con los precios de sus alimentos y servicios, para demostrar que las tarifas ofrecidas se diferencian de dicho establecimiento donde ocurrió el inconveniente.

La polémica en "El Árabe" se viralizó en las redes luego de que una clienta que consumió en el lugar y que supuestamente no habría recibido la carta al momento de pedir la orden, publicó una fotografía del ticket de la cena donde figuraban $3450 por una picada con bebidas para cuatro personas.

A raíz de esta denuncia, la misma dueña del bar se pronunció en sus redes sociales: "Chicos, cuando se sientan a comer a algún bar pidan la carta o pregunten precios. Si no les alcanza se levantan y se van, no se sientan a comer haciéndose los no se qué y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza en plena 9 de Julio", escribió en su cuenta de Facebook.







La palabra de los gastronómicos

La situación tomó visibilidad nacional, al tratarse de una de las ciudades más turísticas del país en la temporada de vacaciones. Por este motivo, empresarios gastronómicos y hoteleros ofrecieron una conferencia para explicar su postura al respecto del conflicto.

"Estamos preocupados por la situación que se desató a raíz de un episodio vivido por una turista en un local comercial, por un ticket donde le cobraban una cantidad alta por algo que había consumido", señalaron.

En este sentido, cuestionaron que "toda la ciudad está siendo puesta en tela de juicio en todo el país. Esto hace que nos preocupe y nos hace reunirnos. Queremos decirle a la prensa que Carlos Paz no es ni ha ido nunca lo que se está difundiendo y que nos está dañando".

Los gastronómicos manifestaron querer "darle un punto final" a la situación: "El 99% de los comerciantes brinda tarifas accesibles para todo tipo de público. Han pasado tres días y no han habido otros casos. Queremos darle un punto final".

En el marco de la conferencia, Leonardo González, presidente de la ASHOGA y empresario de la ciudad señaló: "A cada situación hay que ponerla en contexto. En nuestro país existe el libre comercio y todo cliente tiene derecho a saber lo que va a pagar, como también todo comerciante tiene la obligación de informarle cuánto va a pagar por ese bien o servicio".

González aseguró que como empresarios "no son el organismo de control", y agregó: "Al contrario, somos los controlados. Recibimos la visita de organismos municipales que regulan este tipo de situaciones. Toda la oferta gastronómica de Carlos Paz tiene sus precios a la vista".

También se manifestaron al respecto los empresarios Cristian Gómez y Mario Sansone. Este último expresó al respecto de "El Árabe", que de ser cierta la publicación de la dueña del bar, "sus palabras fueron al menos desafortunadas".