Pasión, perseverancia, goles... la revancha de Germán Cervera

Cuando habla de Héctor Rivoira sus palabras le salen de a borbotones con elogios, gratos recuerdos y alabanzas. Es que el “Chulo” fue como un padre para él, además de haberlo promovido en el 2016 al plantel profesional de Instituto. Germán Cervera es apasionado en sus palabras cuando nombra al recordado DT y cuando expresa que llega con todas las ganas a 9 de Julio de Morteros para afrontar el Torneo Federal Regional Amateur 2020 con la misión de hacer que sus goles tengan eco en Alta Córdoba.

El “Tanque” Cervera es de esos futbolistas que despertaron loas por su juego en La Agustina, y siempre se habló de él como un jugador a tener en cuanta en Instituto. Sin embargo, las lesiones le jugaron una mala pasada en su proceso de formación; y, en consecuencia, esa explosión ha tenido que esperar. Y por eso también, el artillero nacido el 26 de abril de 1997 pretende que su estadía en Morteros no pase desapercibida. Tiene un ángel en el Cielo, su papá Eduardo, que hará, seguramente, fuerza para que esos goles vuelvan a aparecer en grande.

La misión

La humedad y el calor han sido agotadores en Morteros. La comunicación entre La Nueva Mañana y el delantero se produce pasada las 21, recién sale del entrenamiento. Se nota en la voz que fue una práctica intensa, pero se prende en el diálogo. Cuenta que llegó al “Patriota” a través de un préstamo desde Instituto, tras analizarlo con el técnico César Zabala. Había un par de propuestas más, incluso el DT de la “Gloria” había expresado que lo iba a tener en cuenta. Pero terminaron decidiendo que afrontar este certamen le iba a ayudar en agarrar continuidad y fútbol. “Quiero buscar una mejor versión mía y decidí venir para agarrar estado, juego... El roce de juego no es el mismo entrenar y jugando poco. Se dio esta posibilidad y acá estamos”, relata.

“Encontré un club grande, lindo ordenado, cancha linda, buenos entrenamientos. Es un muy buen club para jugar el Regional. Lo encontré muy bien”, cuenta Cervera sobre su llegada a 9 de Julio, que fue recibido por un prócer de la zona como Cristian “Kity” Villagra, ex jugador de Rosario Central, Atlético Tucumán y River. En ese marco, elogia: “Villagra me recibió muy bien, nos llevamos muy bien, es muy humilde, es uno más del grupo, no pareciera que haya jugado en esos lados por la forma de ser de él. Es un crack como jugador, pero también como persona. Es para sacarse el sombrero”.

- ¿Para qué estará 9 de Julio de Morteros en el torneo?

- El torneo es larguísimo, hay que ir paso a paso ganando partido a partido y después el torneo te llevará sólo. Todos serán duros, nos tocó una zona linda con Las Palmas, Racing y 9 de Julio de Freyre, va a estar bueno. Largamos de local con las Palmas de local, y ese será el primer paso.

¿Rendirse? Jamás

Se lo nota entusiasmado a Cervera. El 2 de febrero inicia el torneo y en Morteros se vive con gran expectativa. Y para el atacante surgido de La Agustina no es la excepción.

Con 22 años, contrato en Instituto hasta el 2021, debut en el primer equipo albirrojo e incluso con gol en la B Nacional, la gran proyección de Cervera se vio frenada por las lesiones. Debió afrontar dos operaciones en corto tiempo por los ligamentos, una en el 2017 y otra en el 2018.

Pero eso ya es pasado.

“Son cosas que pasaron, que a cualquiera le puede pasar. A mí me tocó en el inicio de mi carrera. Ya quedaron atrás. Siempre con las ganas de seguir adelante. Pude hacer la pretemporada pasada con la Primera de Instituto, a medias la hice porque estaba volviendo, jugué un par de partidos de Local, ya me estaba sintiendo bien y justo llegó fin de año. Llegó esta posibilidad de agarrar ritmo y rodaje acá, para después poder volver al club para poder tener más chances”, sostiene el futbolista.

“Apunto a pelear lo más alto posible en 9 de Julio, que es lo que queremos todos en el club; y después volver a Instituto con más rodaje para pelear por una chance”.

- ¿Crees que las lesiones quitaron las posibilidades de poder haber explotado antes en Instituto?

- Sí, obviamente. Siempre lo pienso. Pero tengo que dejarlo atrás, porque si me quedo con eso, quizás, me juegue en contra. Pero, indudablemente, influyó. Hubiese sido otra cosa sin las lesiones. Es lo que tocó, y hay que seguir adelante, la revancha siempre está. Yo pienso en positivo.

- ¿Tu misión es hacer que tus goles se escuchen en Alta Córdoba?

- Apunto a pelear acá hasta el final, lo más alto posible, que es lo que queremos todos en el club; y después volver a Instituto con más rodaje para pelear por una chance ahí, como antes. Estar al pie de cañón para cuando toque. Quiero hacer un muy buen torneo en 9 de Julio para poder volver a Instituto

El recuerdo del “Chulo”

Cervera fue promovido hace cuatro años al plantel profesional de Instituto por el “Chulo” Rivoira, que fue importante en la carrera del delantero.

“El Chulo me subió a Primera, me guió un montón, me ayudó mucho. La mayoría de los que subió el Chulo puede decir lo mismo, él era como un padre, porque te guiaba en lo emocional, en lo personal, te hablaba, era muy bueno... Se hacía querer con todos, tenía buena relación con toda la gente, no tenía drama con nadie, él era muy buena gente y aprendí mucho con él”, rememoró el goleador, que busca confirmar esa condición en el club “patriota” de Morteros, para que en Alta Córdoba lo sigan de cerca.

