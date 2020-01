"Queremos estar entre los mejores del continente"

Instituto ganó bien pero sufriendo sobre el final. El marco de público fue excelente pero el calor que hizo anoche en Córdoba fue grande y puede haber influido en el partido. La Gloria llegó a sacarle 20 puntos al "Tren del Norte" y en algunos momentos se relajó.

El elenco de Alta Córdoba hizo los deberes e inició la serie rompiendo el invicto de Real Esteli que venia de cuatro triunfos contra importantes equipos de México.

En ese marco, LA NUEVA MAÑANA dialogó con el entrenador albirrojo, Sebastián Ginóbili, al término del juego y consideró aspectos importantes, de los buenos y malos, de esta victoria.



- ¿Cómo viste a Instituto, varió mucho su rendimiento durante el partido?

- Lla intensidad del equipo fue muy buena pero en el segundo bajó muchísimo. No sé si habrá sido el calor o la humedad pero el equipo no jugó como debía un partido tan importante como este. Sin esa energía, sin ese contagio como ante Boca. Somos un equipo importante pero sin regularidad.

- ¿Porque se complicó tanto en el segundo tiempo después de sacar tanta ventaja?

- Creo que nos quedamos sin energía, sin intensidad, el estar 15 puntos arriba nos puede haber aflojado, pero está mal, no nos debe pasar. Debemos jugar más intenso.

- ¿Es positivo el balance?

- Ganar era importante. En una serie a tres, lo importante es ganar, no es tan importante ver cómo se juega, ahora tenemos un partido más y terminar la serie. Estamos en igualdad de condiciones, somos un gran equipo que tiene que jugar mejor que lo que jugó hoy. Estoy confiado.

- Tuviste respuestas desde la banca...

-El banco jugó muy bien. Nos dificulto el técnico a Davis y la molestia de Santi (Scala tuvo una molestia por la que jugó muy pocos minutos en el segundo tiempo). Reyes hizo un gran trabajo.

- ¿Qué pasará en Nicaragua, cómo esperas el partido allá?

Sin dudas, ellos tendrán la parcialidad de su lado. Pero el estilo de juego es este, tuvieron un jugador menos que jugará en Nicaragua, nosotros tenemos que jugar mejor al basquetbol, y tenemos que pensar más en nosotros. Hacer las cosa mejor.

La Gloria viaja a Nicaragua para enfrentar a Real Estelí el sábado 18 y en caso de ser necesario, el lunes 20 también.

Por último, el DT de Instituto dejó una reflexión que ilusiona a toda la hinchada albirroja: "Estamos tratando de ingresar en una semifinal de América que no es algo fácil, donde están los mejores del continente y si queremos estar ahí debemos jugar mejor que lo que lo hicimos hoy".



El plantel viaja esta noche hacia Nicaragua y luego de esta serie, regresa para enfrentar la final del Super20 en Comodoro Rivadavia, que se jugará el 24 y 25 de enero.